Aunque no le importa el triunfo de Wendy en ‘LCDFM’, Karla Gascón la apoya “como ser humano”

Luego de 71 días de competencia, Wendy Guevara se convirtió en la gran ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México (LCDLFM) la noche de este domingo 13 de agosto.

Además de llevarse a casa el premio de 4 millones de pesos, la influencer de 30 años hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero en ganar un programa de telerrealidad mexicano.

Su triunfo fue celebrado en las calles y en redes sociales tanto por los espectadores de la competencia, como las diferentes celebridades que no se perdieron el exitoso reality show.

No obstante, no todas las personalidades del espectáculo azteca mostraron entusiasmo con la victoria de Guevara en el concurso televisado, tal como la actriz transgénero Karla Sofía Gascón.

Antes de conocerse los resultados de la votación del público, la estrella española dejó claro a través de su perfil en X (Twitter) que no sabía quién era Wendy ni le importaba si ganaba o no la emisión.

“Me importa un pimiento quién gane #LCDLFMEXICO”, expresó en un mensaje. “No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy… es más, estoy hasta la m… del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT TRANS de ciertos personajes y medios para obtener relevancia”.

Las palabras de Karla Gascón sobre 'La casa de los famosos México' que desataron polémica| (X)

La artista de 51 años de edad enfatizó que, a pesar de ser una mujer transgénero, no quiere ser comparada con la ganadora del programa de TelevisaUnivisión pues no se siente identificada.

“No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen ni me los creo. Igual que no me creí a tantos que estuvieron a mi lado. De favor: dejen de compararme”, pidió.

Por último, manifestó: “Precisamente quiero acabar con ciertos estereotipos que tantos llevan como bandera y que tanto daño hacen. Repito: ser LGBT no quita lo p… ni te hace ser más ni menos. (Ahórrense el chiste fácil). Algún día contaré lo que me ofrecieron hace poco… Ahí lo dejo”.

Las palabras de Karla Gascón sobre 'La casa de los famosos México' que desataron polémica| (X)

La exparticipante de MasterChef Celebrity recibió críticas por su mensaje, pero no se quedó callada ante los ataques de los usuarios en la red. Incluso dedicó algunos trinos a aclarar su planteamiento.

“Ojalá, antes de darle a las teclas, como monos, y escribir p… llenas de faltas de ortografía, aprendieran a leer y comprensión lectora. Me evitarían mucho trabajo y entenderían, realmente, lo que digo. ¡Que me dejen en paz! Que no me nombren ni mezclen con esta gente”, exigió.

Karla Gascón asegura que “apoya y abraza” a Wendy Guevara

Luego de varios mensajes más en donde profundizó sobre su reflexión y celebrar la perdida de cientos de seguidores, Gascón respondió a algunos artículos publicados sobre sus declaraciones.

En respuesta a dos medios que escribieron sobre sus primeras opiniones en torno a LCDLFM, la actriz de la serie Rebelde (2022) aclaró en un post en Instagram que sí apoya a Wendy Guevara.

Wendy Guevara hizo historia al ganar 'La casa de los famosos México' | (Instagram)

“No la conocía, pero ahora ya sí. Enhorabuena por todos los éxitos. Por supuesto que la apoyo y abrazo como ser humano. Que le vaya muy bien, mis mejores deseos, como a cualquier otra persona de este mundo que no haya asesinado a otro ser ni cometido fechorías (si es que es así)”, escribió.

“De ahí a que a mí me tenga que agradar lo que hace o expresa va un mundo. Que yo sea parte de varios grupos en los que gustan dividirnos no quiere decir que yo tenga que reírme las gracias a todos los integrantes de los grupos a los que pertenezco, por convicción u obligación”, enfatizó.

Karla Gascón dejó claro que sí apoya a Wendy Guevara | (Instagram)

“Lo único que he pedido es que dejaran de nombrarme en las publicaciones de estas personas pues, a mi entender, tengo muy poco en común”, reiteró.

“Creo que estoy en mi derecho de que me valga m… quién gane un concurso y que pida encarecidamente que, de la misma manera que no me nombran cuando hacen una lista de las mujeres altas o depiladas, no lo hagan con ningún otro adjetivo”, subrayó.

Finalmente, terminó de zanjar la polémica acentuando: “Yo soy yo y solo me represento a mí. Si a alguien le puedo servir de inspiración, como lo han sido muchas personas para mí, genial. Si no, también estupendo. Yo hago lo que considero mejor desde mi posición...”.