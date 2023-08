Esto dijo Nicola Porcella sobre la agresión que sufrió por parte de Sergio Mayer

Nicola Porcella se convirtió en uno de los participantes más queridos de La Casa de los Famosos, lo que lo llevó a disputarse la gran final junto a Wendy Guevara y aunque no logró llevarse el jugoso maletín de 40 millones de pesos, se quedó con el cariño de los espectadores.

Fueron 71 días los que el modelo pasó encerrado junto a los distintos participantes que iban siendo eliminados semana tras semana, por lo que son varias las vivencias que se lleva para recordar, aunque algunas no son muy satisfactorias.

Y es que el exfutbolista tuvo que enfrentar algunos episodios incómodos no solo con el equipo contrincante (El cielo), sino también con los mismos con los que convivió (Team Infierno), quienes no solían tomar en cuenta los problemas de salud mental que padece.

Esto dijo Nicola Porcella sobre la agresión por parte de Sergio Mayer

Uno de los momentos que más ha indignado a los fans de Nicola ha sido cuando Sergio Mayer y Wendy Guevara le bajaron el short en contra de su voluntad, pese a sus varios pedidos para frenar el juego. Sin embargo, para volver aun más vergonzosa la escena, el exdiputado le echó una crema en sus nalgas en medio del forcejeo.

Porcella quedó tendido en el piso totalmente desnudo mientras sus compañeros se reían a carcajadas, lo cual causó indignación en redes sociales y muchos pidieron la salida de Sergio, aunque eso nunca pasó.

Ahora que el peruano se encuentra fuera de la casa ha hablado sobre aquel momento y lejos de mostrarse molesto o avergonzado, mostró nuevamente su sentido del humor, pese a que fue Sergio quien volvió a recordar aquel día.

Mayer lanzó nuevamente un ataque contra su compañero al bromear sobre su miembro viril asegurando que era pequeño, por lo que Nicola decidió seguirle la corriente para no caer en polémicas y hasta expresó que se reivindicará enviando una foto al grupal que tienen todos sus compañeros de la casa.

“Sergio me debe una crema, porque me tiró y me echó una crema en el... (señalando su trasero), pero me humectó bien, ah. Quedé humectadito, quedé como bebé. Te lo juro”, dijo entre risas.

En otra entrevista aseguró que se divirtió bastante y hasta le pidió otra crema a Sergio, pues todo fue parte de una broma entre “hermanos”.