¿Inspirada en él?: Cristián de la Fuente habla de su nueva película actuando de hombre infiel

Seguramente para cualquier mortal, la nueva película de Cristián de la Fuente está hecha a su medida. Esto, luego de conocerse la separación con Angélica Castro tras filtrarse un video de él besando a otra mujer en un bar en México.

“Por amor al money” es film del actor chileno, cuyo papel protagónico se trata justamente de un hombre que pierde su familia y reputación tras un desliz extramatrimonial.

“Cuando es sorprendido siendo infiel, su matrimonio, su trabajo y su reputación desaparecen… Lo que él no sabe es que todo es parte de un plan ideado por un antiguo enemigo”, dice la frase promocional del largometraje, producida por el servicio de streaming en español canela.tv, dirigido al público latino de Estados Unidos, Colombia y México.

Según la sinopsis, “dos días antes de su boda, Santiago, un encantador gerente hotelero, es cautivado por Dolores, una atractiva y misteriosa mujer a quien conoce en el bar del hotel. Cuando su prometida se entera del engaño, no sólo se cancela el matrimonio inmediatamente, sino que Santiago pierde su trabajo, lo desalojan de su casa y lo acusan falsamente de narcotraficante”.

Cristián de la Fuente actúa de hombre infiel

Ante esto, el actor de 49 años fue consultado por el medio Hola, donde respondió si fue basada en su vida real.

“No absolutamente no, todos los personajes son distintos. Estos no son documentales, no cuenta la vida de uno; son cosas completamente distintas y lo que vive Santiago es distinto a lo que vivo yo, yo soy un actor yo interpreto personajes. Y uno si bien tiene que hacerlo de una forma real, esa es la gracia de poder hacerlo, pero esto es ficción”, aclaró.

Además, agregó que “uno tiene que vivir la vida como Santiago, uno tiene que ir adaptándose a la vida y eso es lo lindo que nos muestra esta película que a veces en la vida las cosas pueden cambiar, pero uno va encontrando la forma de ser feliz, porque como lo hablábamos hace un minuto, la felicidad puede estar mas cerca de lo que uno cree”, sentenció.