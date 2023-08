Team cielo revela supuesto complot de la producción de ‘LCDLFM’

El éxito de ‘La casa de los Famosos México’ es evidente, pero en contraparte la producción y los exconcursantes han sido señalados con comentarios negativos por ciertos momentos de la competencia, en especial los integrantes del ‘team cielo’, ya que no generaron gran conexión con el público.

También te puede interesar: Niurka reacciona a la salida de Emilio Osorio de ‘LCDLFM’

Sofía Rivera, Raquel Bigorra, Ferka Muñoz y Marie Claire se han mantenido al tanto del reality show, en esta ocasión rompieron el silencio sobre su experiencia dentro de la casa luego de ser invitadas al podcast ‘Pinky Promise’.

Team cielo se va contra la producción de ‘LCDLFM’

Las integrantes que conformaron la habitación cielo de la casa asistieron al programa de Karla Díaz para hablar de su experiencia en el programa, los enfrentamientos que tuvieron con el ‘team infierno’ y sobre algunas inconsistencias en la producción.

Precisamente, Sofía Rivera , quien fue la segunda eliminada, explicó que al salir de la competencia se percató que en las transmisiones eran omitidas ciertas partes de conversaciones, lo cual generaba que las situaciones fueran sacadas de contexto por el público.

“Algo bien delicado que no existía antes con otros Big Brothers es que evidentemente tú estás ahí las 24 horas de tu día. Yo ahorita que salí y estoy viendo el 24/7 no se ve todo, no se ve ni todo lo que se platica, ni todo lo que pasa, ellos deciden cómo editarte” dijo Rivera.

La actriz reiteró que el director de cámaras habría manipulado el contenido para mostrar cierta versión de la convivencia que se generaba dentro de la casa, dejando como resultado que algunos habitantes resulten más perjudicados que otros.

“Ya que sale lo que ellos quisieron editar de una forma, la edición cambia todo, puedes contar la historia que quieras. Yo siempre dije: ay, ojalá me hubieran presentado al editor para caerle bien antes de entrar, porque estaba súper feo” añadió.

Sofía Rivera Torres en la gala de LCDLFM Sofía Rivera Torres / Foto: Instagram @sofiariveratorres

Finalmente destacó que luego de abandonar el programa tuvo que lidiar con todos los comentarios negativos que surgieron en redes sociales, especialmente porque ciertos clips eran editados nuevamente por usuarios que alimentaban las polémicas.