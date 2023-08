¿Sergio Mayer más “traidor”? lo acusan de jugar sucio por sus últimos comentarios contra Nicola

La casa de los famosos está por llegar a su fin pero no sin antes estallar una gran polémica. Si bien los finalistas ya están armando su última estrategia para obtener el premio, la de Sergio Mayer ha causado gran indignación entre los espectadores del reality.

En contexto, tras la salida de Barby Juárez, la productora anunció que “las reglas cambiarían” y que antes de la gran final habría un último eliminado.

Emilio Osorio, Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer estarían en la cuerda floja pues todo dependería del público.

La casa de los famosos Ellos son los finalistas de LCDLF

Tras pasar una última semana llena de festejos y un debate en el que cada uno expuso qué haría con el dinero del premio, Emilio fue eliminado.

El hijo de la polémica Niurka Marcos fue el más pequeño de la competencia pero logró ganarse el corazón del público gracias a la lealtad que siempre mostró en el Team Infierno. Eso sí, para algunos, las motivaciones para ganar el dinero fueron calificadas de “soberbias”, lo que pudo haber influido en la decisión de expulsarlo.

Antes de salir, ‘La Jefa’ le dedicó unas palabras por haber llegado tan lejos: “Demostraste que juventud no es sinónimo de madurez”, dijo, además de agradecerle por llenar de alegría la casa. Le deseó mucho éxito y finalizó con: “¡A volar, halcón!”.

Emilio Osorio El hijo de Niurka fue el último eliminado (Instagram)

La salida de Emilio Osorio y la estrategia de Sergio Mayer

Con la salida de Emilio, los finalistas tuvieron que plantear una nueva estrategia para que el público los leve a ganar. Sin embargo, el ex Garibaldi instó a sus seguidores y a los ciudadanos de México a respaldarlo con sus votos y sugirió que el premio no debería otorgarse a personas de otro país, haciendo alusión directa a Nicola Porcella. Cabe recordar que él es el único participante extranjero.

“Deseo comentar sobre ‘La Casa de los Famosos México’ en su primera edición. No podemos permitir que el premio simplemente se vaya. Es vital que el ganador sea de la Ciudad de México o de su área metropolitana. Vivo aquí y, por esa razón, los animo a que nos unamos, trabajemos con empeño y ejerzamos nuestro derecho al voto”, declaró Mayer.

Sergio Mayer El ex Garibaldi se ganó el odio de internautas por comentarios antes de la final (ViX+)

En redes sociales, las críticas se dispararon y señalaron a Sergio Mayer de “el más traidor” y hasta de “xenófobo”. Muchos incluso ya aseguraron que votaran para sacarlo mediante el apoyo masivo a Wendy y Nicola.

“En efecto, Sergio Mayer ya me convenció de votar, pero de votar por Nicola y Wendy. Sácate, viejillo”; “Que chsm Sergio mayer se sabe que nunca a querido a nicola ya quiero ver su cara cuando vea que nicola va a quedar arriba de él”; “Y pues con este discurso de Sergio Mayer, solo espero bocinazo y que hagan el 3 y 1 a los finalistas que seran wendy y nicola, son los que merecen los otros 2 no, por aprovechados #LaCasaDeLosFamososMx”; “Griten a Wendy y a Nicola que Sergio Mayer está pidiendo que el premio se quede con él, es un traicionero. #LaCasaDeLosFamososMx”, “- “Ya vimos cómo eres, Sergio Mayer. Ni para presidente vas a quedar; eres un aprovechado. Pero, ¿cómo era eso de escalar sin perjudicar a los demás?”, se lee.

Representante de Nicola Porcella reacciona a comentario de Sergio Mayer

Nicola Porcella El peruano se perfila como ganador (Instagram)

En una entrevista con Infobae Perú, Yezmín Nader, representante de Porcella expresó:

“Creo que no todos los aficionados se sienten identificados con las palabras de Sergio (Mayer), ni creen que el premio debía ser para un mexicano. Todos tienen las mismas oportunidades y compiten por el premio”.

Asimismo, Nader aclaró que si bien no puede acusarlo de “jugar sucio”, señaló que “Nicola ha sido leal, honesto y real”. La peruana aseguró que confía que el público no puede ser engañado y que sacará sus propias conclusiones sobre quién merece ganar. Eso sí, dejó claro que lo que dijo Sergio Mayer no le pareció correcto.

Nicola Porcella El peruano está po convertirse en el ganador de LCDLF México (La casa de los famosos)

“Independientemente del propósito, sentimos que hay que ser cuidadosos con nuestras palabras. Afirmar que el juego debe ser ganado solo por un mexicano dice más sobre él que sobre los demás competidores. La gente sabe quién es auténtico y quién no”, concluyó en la entrevista.

¿Qué hará Nicola Porcella si gana?

En la dinámica en la que cada uno de los finalistas declaró que haría si llegase a ganar los 4 millones de pesos, la respuesta de Nicola destacó entre las de los demás pues aseguró que no sería para él.

El hermano de Nicola Porcella (Instagram)

“Obviamente me gustaría ganar, primero por la gente que me apoyó desde que llegué acá y segundo porque no es un premio para mí (...) México me dio la oportunidad de reiniciar mi vida, aprender de mis errores y empezar desde cero, y mi familia se merece esa oportunidad”, dijo.

Para sorpresa y disgusto de muchos, antes de la salida de Emilio Osorio, los integrantes del equipo Infierno acordaron una división del premio.

“Comenzamos juntos, y si ganamos, será juntos; es lo correcto. Siempre hemos dicho que no venimos por el dinero. Bueno, si no es por el dinero, entonces que cada uno decida qué hacer con su millón. El público lo entenderá. No estamos aquí solo por la recompensa”, comentó Sergio Mayer.