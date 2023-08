Mientras Harry está en Japón, Meghan asiste a concierto y aseguran que lucen “más felices solos”

En medio de los rumores de divorcio, Meghan Markle y el príncipe Harry se separaron físicamente, y es que el hijo menor de Lady Di se encuentra en Japón, mientras ella se quedó en casa.

Y es que el príncipe Harry viajó a Japón para participar en la edición especial de la ISPS Sports Values Summit, junto a su gran amigo, el jugador de polo argentino Nacho Figueras.

En algunas fotos que circulan en redes se ve al hijo menor de Lady Di muy feliz y sonriente sin Meghan Markle, por lo que dicen que definitivamente está mejor sin ella.

Esto es lo que hace Meghan Markle mientras el príncipe Harry está en Japón

Mientras el príncipe Harry está con su amigo en ese país, Meghan Markle se quedó en Estados Unidos, pero no en casa, ya que aprovechó para tener actividades divertidas con sus amigas.

Y es que según revelan algunos medios, Meghan fue al cine a ver la película de Barbie en California junto a sus amigas.

Además, aprovechó el paso del Eras Tour de Taylor Swift por California para ir a uno de los conciertos, así como otras celebridades como Cameron Díaz y Channing Tatum lo han hecho.

Meghan Markle, desatada en un concierto de Taylor Swift: sus planes sin Harry en Los Ángeles https://t.co/Yphn8NRkYg — Informalia (@Informalia) August 10, 2023

Aunque no hay fotos, Page Six, confirmó que la famosa asistió al concierto con su amiga Lucy Fraser, y pudieron cantar a todo pulmón y muy feliz los temas de Taylor como You Belong With Me.

Ante esto, muchos fans aseguran que los famosos se ven mejor y más felices solos que cuando están juntos, y es que hace unos días, Meghan y Harry aparecieron en el festejo del cumpleaños de ella y él se veía muy serio.

“De verdad que están mejor solos”, “es que mira cómo brilla Harry sin Meghan, ahí si es él”, “wow que diferencia Harry con Meghan y Harry sin ella jaja”, “no puedo de verdad con lo feliz que está sin Meghan”, y “ellos se ven mejor y más felices solos, ya sepárense”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Mientras tanto, Harry aún estará unos días lejos de Meghan pues de Japón irá a Singapur para participar este fin de semana en un partido de polo en beneficencia de su organización sin fines de lucro, Senteable.