Manuel Turizo, el ‘crush’ de Wendy Guevara también la ama a ella: sus gestos de amor mientras está en LCDLFM

Wendy Guevara y Manuel Turizo La celebridad de Internet ha dejado claro que ama al cantante, lo que no sabe es que él también (@manuelturizo / @soywendyguevaraoficial/Instagram)

Wendy Guevara se ha convertido en una de las favoritas de La Casa de los Famosos y ha ganado miles de fans, pero ella también es fan de una celebridad que es su ‘crush’.

Se trata del cantante Manuel Turizo, a quien ella le ha mostrado su amor en muchas oportunidades, pero lo que ella no se imagina es que él también sabe de su existencia.

Y es que, aunque ella está en La Casa de los Famosos, Manuel Turizo ha tenido detalles con ella y este fin de semana podrá conocerlo ya que le dará una sorpresa.

Los contactos que Wendy Guevara ha tenido con su ‘crush’ Manuel Turizo

El pasado 4 de julio Manuel Turizo compartió un video en su Instagram en el que aparece Wendy Guevara hablando de él y mostrando su amor y el cantante reacciona con una sonrisa.

El cantante escribió “👀👀😆😆 eso es Photoshop”, siguiéndole el juego a Wendy, y demostrando que él también es un gran fan de ella.

Además, también le envió un mensaje de apoyo a la celebridad en el que dejó ver que el cariño y el amor es mutuo.

“Wendy, Wendy, primero que todo te envío un abrazo inmenso, que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por el cariño inmenso que me tienes. Te he visto, y créeme que el cariño también es de mí para ti. En la final espero verte, porque yo sé que vas a estar ahí. Dale con fuerza, dale con ánimo, no te dejes derrumbar, con energía y con ese aura tan bonita que tú tienes”, fueron las hermosas y emotivas palabras del cantante colombiano para Wendy.

Además, Manuel Turizo ya fue anunciado como invitado de lujo en La Casa de los Famosos este sábado, quien llegará a alegrar a los famosos con sus temas y será una gran sorpresa para Wendy, quien finalmente lo podrá conocer personalmente.

“Ella se va a morir cuando lo vea”, “es que ella ni sabe que él es fan, no lo va a poder creer”, “de verdad que muero por ver la reacción de Wendy al conocer a Turizo jaja”, “él hasta le envió mensaje y ella no sabe que él es fan y la apoya”, y “es que se va a morir y yo con ella jaja, me muero”, fueron algunos de los comentarios en redes.