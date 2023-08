Ex integrante de LCDLF se lanza contra Nicola acusándolo de hipócrita: ¿quiere evitar que gane?

La Barby Juárez se convirtió en la última eliminada de ‘La casa de los famosos’, dejando a cinco participantes rumbo a la gran final, o eso se creía hasta que se anunció un cambio en las reglas.

De acuerdo con declaraciones de la productora Rosa María Noguerón a la revista TvNovelas, habrá un eliminado más que podría salir antes de llegar a la gala que se llevará a cabo el domingo, cuando se decidirá al ganador. Este podría ser Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Nicola Porcella o Wendy Guevara.

La casa de los famosos Ellos son los finalistas de LCDLF

Aunque la decisión final estará en los fans, también dependen de la estrategia del resto de los concursantes y hasta de aquellos que ya salieron.

¿Quién se perfila como favorito para ganar La casa de los famosos?

Si bien Wendy Guevara se ha perfilado como la favorita por su gran carisma y ser la participante que más contenido da al reality show, el peruano Nicola Porcella también se ha hecho de un poderoso séquito de fans. Ambos han hecho una gran mancuerna dentro de la casa sin embargo, es un hecho que no pueden ganar los dos.

Una de las últimas dinámicas a la que fueron sometidos los cinco finalistas consistió en revelar qué harán con el dinero en caso de ganar. Esto sin duda definió muchas cosas en las votaciones de los fans pues las motivaciones de algunos de ellos causaron gran indignación.

Nicola Porcella El peruano está po convertirse en el ganador de LCDLF México (La casa de los famosos)

Nicola fue uno de los más aplaudidos tras declarar que si llegase a ganar los 4 millones de pesos no serán para él, sino para su familia pues como ha dicho en repetidas ocasiones, “son lo más importante para él”.

“Obviamente me gustaría ganar, primero por la gente que me apoyó desde que llegué acá y segundo porque no es un premio para mí (...) México me dio la oportunidad de reiniciar mi vida, aprender de mis errores y empezar desde cero, y mi familia se merece esa oportunidad”, dijo.

Ex participante de La casa de los famosos quiere evitar que Nicola gane

Jorge Losa salió hace varias semanas de la competencia sin embargo, ha dado de qué hablar por sus declaraciones en contra de Porcella.

Jorge Losa El actor ha sido acusado de tardar demasiado en el confesionario (Instagram)

El ex participante de La Casa de los Famosos aprovechó el cambio de reglas respecto a un último eliminado antes de la final para revelar por qué nominó al peruano cuando aún estaba en la competencia. El influencer rompió el silencio y reveló que en el inicio, ambos habían hecho un acuerdo para jugar en pareja, algo que se rompió con el paso de los días.

“Es muy sencillo por qué lo nominé, entramos y no lo nomino, porque obviamente era mi amigo… Tenemos que tener una plática él y yo cuando salgamos, bueno cuando salga”, comenzó explicando.

Ambos terminaron nominándose entre sí y al ser cuestionado respecto a la amistad que tenían, dijo: “Pues mira que hipócrita y todavía se queja. Llega la primera (Nominación) y me da a mí, la segunda pasa y no le doy, a la tercera me doy cuenta y digo ‘este me está traicionando’”, respondió de manera tajante.

Nicola Porcella La visita de la mamá de Nicola trajo muchas sorpresas (La casa de los famosos)

Al parecer Nicola se sintió traicionado primero por Jorge, luego de que se enterara que en más de una ocasión el español lo nominó.

Durante una entrevista retomada por el tiktoker Eddy Nieblas, el español tachó al peruano de “frustrado” por no haberle podido ganar en ninguna de las pruebas del líder y aseguró que fue esto lo que lo llevó a iniciar el rumor que apuntaba a un romance entre él y la productora de “La Casa de los Famosos México”, Rosa María Noguerón.