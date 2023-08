De conocer a Ryan Gosling a apoyar al talento mexicano: Martha Higareda es elogiada por su última hazaña

Martha Higareda ha sido por meses la comidilla del Internet por su anécdotas con famosos de Hollywood que muchos califican de “inventadas”. Una de las historias más críticadas fue aquella que contó sobre un encuentro que tuvo con Ryan Gosling. Con el estreno de la película de Barbie, ésta anécdota revivió de la forma más inesperada pues la actriz pudo “reencontrarse” con él para una entrevista exclusiva.

Martha no deja que las burlas le afecten pero tras esa “mala racha”, ahora ha sido reconocida por internautas.

Martha Higareda hizo realidad el sueño de dos atletas mexicanos

Martha Higareda La actriz demostró gran solidaridad con dos atletas mexicanos (Instagram)

Luego de conocer a Ryan Gosling y demostrar que sí se codea con la “crema y nata” de Hollywood, Martha hizo realidad el sueño de dos jóvenes mexicanos.

Se trata de los clavadistas Diego Balleza y Randal Williars quienes recientemente revelaron que tanto Martha como la actriz Karla Souza fueron clave para que pudieran representar a México en el Mundial de Clavados en Berlín.

Karla Souza La actriz ayudó a dos atletas mexicanos (Instagram)

Ambos han ganado reconocimiento del mundo por su gran desempeño en dicho deporte pero no han recibido apoyo por parte de las insituciones pertinentes para seguirse preparando y competir.

El mundial se llevó a cabo en la capital alemana en el mes de julio y Balleza y Williars obtuvieron la medalla de bronce en la final del Mundial de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros.

Atletas Diego Balleza y Randal Williars llegaron al mundial de Berlín gracias a Martha Higareda y Karla Souza (Instagram)

Sin embargo, fue recientemente que revelaron que el apoyo económico para asistir no vino de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), sino de la recaudación de fondos provenientes de diversas actividades que tuvieron que llevar a cabo para ello. Los atletas confesaron que uno de ellos incluso vendió contenido en la plataforma Only Fans.

Cabe recordar que la CONADE congeló las becas de los atletas especializados en deportes acuáticos, causando gran indignación no sólo entre los atletas sino en la sociedad mexicana.

Y según lo que relataron, las actrices Martha Higareda y Karla Souza fueron quienes pagaron sus inscripciones. “Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (…) Estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín (…) la inscripción a Randal se la pagó Karla Souza”, dijo Balleza a Claro Sports.

El cónsul mexicano en Bulgaria, Pentcho Dimitrov Raltchev, también aportó para el gasto de su viaje. “A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido. El cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá”, agregó el mexicano.

Internautas reaccionan al apoyo de Martha Higareda y Karla Souza

En redes sociales, Internautas aprovecharon el tema de Martha Higareda y sus historias para hacer memes de agradecimiento y en contra de la organización que debería apoyar a los atletas en lugar de truncar sus sueños.

“Así es, Yordi. Como la corrupta Ana Guevara no les dio dinero a Diego y a Randall para el mundial de clavados, Karla Souza y yo, les pagamos el viaje. Ellos respondieron trayendo la medalla de bronce”, “Martha Higareda y Karla Souza se suman a personalidades como Guillermo del Toro, que por iniciativa propia le entran al quite para hacer el trabajo que las instituciones que tenemos, no hacen”; “Muchas felicidades a los jóvenes clavadistas mexicanos!!! Gracias a Martha Higareda y Karla Souza por ese gesto de generosidad.... Bravo!!!”; “Así es Yordi, yo apoyo a los atletas mexicanos (y sí!!!)”, se lee.