Chiquis Rivera deja un mensaje de alerta sus seguidores ¿qué dijo sobre su imagen?

El cambio que ha tenido Chiquis Rivera ha sido fascinante. Bajó casi 23 kilos y aunque en varias oportunidades aseveró que no se sentía mal con su silueta, decidió prestarle atención a su figura porque todos estaba preocupados por su peso. Se sometió a un riguroso régimen alimenticio y ahora luce más estilizada.

Muchos han especulado que lo logró gracias a intervenciones quirúrgicas, pero ella ha afirmado que se debió a mucha disciplina y constancia, y acotó que sus “kilos de más” se debieron a que descubrió que padece hipotiroidismo. Así se lo aseveró al programa “Ventaneando” a finales del 2022. Desde entonces está en tratamiento y come mucho más balanceado.

Debido a que el cambio fue radical, no era de extrañar que usaran su imagen para promocionar productos para adelgazar y esto alertó Rivera, quien no dudó en pronunciarse a través de su Instagram para alertar a sus seguidores, pues ha visto como cada día proliferan las publicidades engañosas.

“Ya se están pasando de lanza. No sé si han visto, pero en Facebook me han mandado muchas personas publicaciones de unas gomitas o pastillas que según, yo usé para bajar de peso, pero es completamente falso. Nunca en mi vida he usado esas pastillas para bajar de peso, ni las conozco, ni sé de dónde vienen, así que no se dejen en engañar”, acotó la hija mayor de Jenni Rivera.

La intérprete de “Porque soy abeja reina” les recordó a sus fanáticos que ella ha dicho en reiteradas oportunidades en su podcast cómo se libró de peso. También descartó entablar una demanda en contra de las personas que usan su imagen, pues manifestó: “Ahhh, es mucha energía, mucho tiempo”.

Reiteró: “Por favor no se dejen llevar, engañar con estas publicaciones que son completamente y 100% falsas”.

El truco de Chiquis para rebajar casi 23 kilos

La artista se sorprende de los resultados que ha obtenido y en una entrevista a “Ventaneando” expresó: “Son 50 libras (22,6 kgs), de repente hubo un clic en tu cabeza que dijo: ‘Hay qué pararle’. Me ayudó mucho ir al doctor y encontrar medicina para la tiroides porque tenía un problema”.

Janney Marín Rivera, nombre real de la artista, explicó: “Ya no tomo cerveza ni refresco, ya llevo ocho meses que no lo hago y eso te ayuda tanto”, y, además, señaló que esto no significa que no se dé un gusto de vez en cuando, solo que lo hace con moderación. “Si quiero un pastel, me voy a comer poquito, no todo”, agregó.

La hija de Jenni no solo se ha dedicado a la música, sino que ahora también es empresaria, ya que lanzó su propia marca de fajas Bella Body Shaperwear, que tiene tallas para todo tipo de cuerpo, ya que busca que cada mujer se sienta segura, cómoda y sensual con esta prenda.