Tras revelar qué harán con el dinero si ganan, finalistas de La Casa de los Famosos se llenan de haters

La Casa de los Famosos está por terminar y luego de que Barby Juárez fuera la última expulsada, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Wendy Guevara quedaron como finalistas. Será este fin de semana que se de a cnocer quién se llevará el premio de cuatro millones de pesos.

Fue así como en una dinámica los cuatro fueron cuestionados sobre lo que harán en caso de ganar. Si bien a lo largo de la temporada se han hecho de su propio séquito de fans por sus ocurrencias y carisma, las respuestas que dieron han causado indignación en redes sociales.

La casa de los famosos Barby fue la "última" eliminada de LCDLF (LCDLF)

Las reglas cambian en La casa de los famosos

Tras la eliminación de Barby, esta semana trascendió que habrá un eliminado más antes de la gran final. La producción ha decidido que uno de los 5 finalistas podría salir antes de llegar a la gala que se llevará a cabo el domingo, cuando se decidirá quién ganará.

Fue la productora Rosa María Nogueron quien confirmó a través de una entrevista con TvNovelas que solamente cuatro de los 5 finalistas estarán presentes en dicha gala.

La casa de los famosos Ellos son los finalistas de LCDLF

“A partir de este lunes será borrón y cuenta nueva, convocamos a otra votación y el viernes sale como finalista y no como eliminado un integrante de los cinco que queden, llegando cuatro al domingo”, dijo a la revista.

¿Qué harán los finalistas con el dinero si ganan?

Nicola declaró que si llegase a ganar los 4 millones de pesos no serán para él, sino para su familia pues como ha dicho en repetidas ocasiones, “son lo más importante para él”.

“Obviamente me gustaría ganar, primero por la gente que me apoyó desde que llegué acá y segundo porque no es un premio para mí (...) México me dio la oportunidad de reiniciar mi vida, aprender de mis errores y empezar desde cero, y mi familia se merece esa oportunidad”, dijo.

Nicola Porcella tiene un único hijo que es su motor de vida | (Instagram: @nicolaporcella12)

En una conversación con Nicola, Wendy confesó que si ella llegase a ganar, le compartiría el premio. “No te preocupes amigo, si yo llegara a ganar yo te ayudo, como a mi hijo... si yo llegara a ganar, yo te puedo prestar, es válido también... Nico, de verdad”, expresó.

Por su parte, Poncho de Nigris dijo:

“Yo lo que quiero hacer es, les voy a prometer esto, y no es por manipulación ni nada, ahí les van las dos opciones, opción uno que se pongan las pilas los regios para que el premio del primer lugar vaya para Monterrey, toda la gente de Nuevo León... el primer integrante que gane La Casa de los Famoso México, primera temporada, que sea regio, entonces soy el único regio que está aquí, así que le pido el voto, para que se pongan las pilas, yo sé que mucha gente me ama y otra mucha gente me odia y he aprendido a vivir con eso porque así es mi personalidad”.

Poncho De Nigris El influencer quiere donar el dinero a organizaciones en Monterrey

El influencer dijo que se reuniría con Mariana Rodríguez, esposa de gobernador de dicho estado, para tomar la decisión de a qué lugar iría destinada dicha donación.

Wendy reveló su deseo de invertir el premio en un negocio para sus padres, quienes viven en León, Guanajuato. Anteriormente ya había dicho que la idea era ponerles una tortillería pero con personal para que ellos no tengan que atenderlo. Asimismo dijo que también tiene planes de construir un tercer piso en su casa para abrir una clínica de rehabilitación para niños con cáncer o quemaduras graves.

Emilio Osorio y Wendy Guevara han forjado amistad en 'La casa de los famosos México' | (Instagram)

Emilio Osorio, quien es el más joven de la casa, no profundizó demasiado en sus planes pero aseveró que quiere seguir forjando su camino en la industria musical, de modo que se independice del apellido e imagen de sus famosos padres, Niurka Marcos y Juan Osorio.

El ex Garibaldi, Sergio Mayer, manifestó que no le interesa el dinero y que el premio nunca ha sido su motivación dentro del reality pero si gana, tiene la intención de donarlo a organizaciones que ayuden a personas vulnerables.

Fans reaccionan en redes sociales y piden que ninguno de estos participantes gane

Es la primera vez en cuatro temporadas que los finalistas son del mismo cuarto. Es la primera vez en cuatro temporadas que los finalistas son del mismo cuarto. (Captura de pantalla.)

En redes sociales, Poncho de Nigris fue el más odiado por sus intenciones de “aliarse” con el gobierno de Monterrey. Sin embargo, también cayeron de la gracia de muchos los planes de Sergio Mayer y Emilio Osorio.

“Poncho Denigris, Sergio Mayer y Emilio que soberbios!!! Así de “yo no necesito el dinero” @LaCasaFamososMx #LaCasaDeLosFamosoMx Mmm no sé porque esto me esta sonando a que vamos encaminando a Mayer a alguna candidatura para el proximo año pff… por eso Wendy y Nicola ganadores!!”; “Que gane el que sea pero porfavor que no gane sergio mayer ayer dijo que el quiere todo el dinero y la mayoria de los frmas dijieron que si darian una parte si ganan”; “La desesperación y manipulación tienen nombre PONCHO DE NIGRIS!”, se lee.

Algunos incluso pidieron que no le den el premio a ninguno sino que directamente lo donen a organizaciones. “JEFA @LaCasaFamososMx cúmpleles su sueño y cancela el premio, dónalo de una vez a una fundación dicen que no les importa el dinero y que cuando llegaron no sabían que iban a llegar tan lejos, son BIEN HUMILDES EL #TEAMINFIERNO”, expresó un usuario.