Series y películas que llegan esta semana a Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney, Paramount y Apple TV

Nada mejor que empezar la semana con nuevas producciones en las distintas plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney, Paramount y Apple TV, las cuales te ayudan a dejar el estrés al llegar del trabajo o aendar algunas para el fin de semana.

Ante el nuevo catalogo que renovaron las empresas habrá para todos los gustos y una de las grandes apuestas de Netflix para el mes de agosto es Agente Stone, la cual es protagonizada por Gal Gadot y se trata de una película de acción y espionaje que promete convertirse en tendencia de la noche a la mañana. La protagonista de la Mujer Maravilla le dará vida a una agente de inteligencia que buscará evitar que un activo caiga en malas manos.

También regresan series como Only Murders in the Building, en su tercera temporada la cual trata de una comedia y true crime que reúne a tres vecinos de un lujoso edificio del Upper East Side de Nueva York.

Estas son las nuevas series y películas de esta semana

Netflix

7 de agosto

La casa de muñecas de Gabby - Temporada 8

8 de agosto

Secretos del deporte: Johnny Football

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo II

Zombiverso

9 de agosto

Las damas primero: Mujeres en el hiphop

10 de agosto

Amar con cada cromosoma

Medicina letal

Mi boda con un fantasma

11 de agosto

Agente Stone

12 de agosto

Con tacto especial

Prime Video

9 de agosto

Mona Lisa y la Luna de Sangre

10 de agosto

Rojo, blanco y sangre azul

Sombras de un crimen

11 de agosto

Cruel Summer - Temporada 2

HBO Max

7 de agosto

Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers - Temporada 2

Olvídame si puedes

9 de agosto

Fantastic Friends

10 de agosto

Kung Fu

Rap Sh!t

11 de agosto

Ghost ship

La reina de los condenados

Disney+

8 de agosto

Solo asesinatos en el edificio - Temporada 3

9 de agosto

High School Musical: el musical: la serie

11 de agosto

Cortos clásicos de Disney

Jagged Mind: Una cita sin fin

Spider-Man: Lejos de casa

Pramount+

11 de agosto

ZOEY 102

Apple TV+

8 de agosto