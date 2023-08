¿Ricky Martin engañó a su esposo con joven de 21 años? Máximo Calvo reveló detalles de supuesto encuentro íntimo

Ricky Martin sigue enfrentando las polémicas y esta vez lo acusan de haberle sido infiel a su ex, Jwan Yosef, con un joven de 21 años.

Y es que el joven argentino Máximo Calvo reveló detalles del supuesto encuentro íntimo que tuvo con el cantante, cuando él aún estaba casado con el famoso artista.

El joven fue entrevistado en el programa Chisme No Like donde contó cómo conoció al cantante y al final se encontraron en un hotel, donde asegura que tuvieron relaciones sexuales.

Joven de 21 años revela detalles de supuesto encuentro sexual que tuvo con Ricky Martin cuando aún estaba casado

Fue en agosto del año pasado cuando Máximo Calvo supuestamente vio a Ricky Martin en una tienda de Louis Vuitton en Los Ángeles y quedó flechado con él.

El joven quedó tan enamorado que comenzó a darle likes a sus fotos de Instagram y luego le escribió para ver si el cantante le respondía, y según él, sí lo hizo, dos horas más tarde.

“Yo no lo podía creer y empezamos a hablar y él siempre muy ameno, las charlas eran lindas y cordiales, yo le pedí un audio y me dijo que sí y me envió un audio cortico. Él en general me había dicho que no le escribiera si no que el me escribía y no me lo decía de mala manera y en un momento me dice para vernos, yo tenía un vuelo a Argentina y me dice para vernos”, dijo el joven.

Y luego de eso, acordaron verse en un hotel, donde Ricky Martin supuestamente pasó por él para llevarlo al hotel SLS y allí el cantante le habría pedido que lo dejara pasar a él primero y luego entrara el joven para que no los vieran juntos.

“Me pasa a buscar y yo estaba muy nervioso, el trayecto fue lindo y ameno, el me preguntaba mucho sobre Argentina y me decía que le parecía muy lindo, y después llegamos al hotel SLS. Me dijo si podía pasar el primero a la habitación y el pasaba después para que no lo vieran conmigo porque aun estaba casado”.

Y luego reveló los detalles del encuentro. “Primero pedimos para comer, pedimos sushi y comimos en la habitación, después retiraron lo que sobró y ahí si intimamos. Para mi fue especial porque era Ricky Martin , el fue conmigo una persona muy amena, muy respetuoso y todo muy lindo, no lo sentía como una celebridad”, destacó el joven.

Además, reveló que luego de eso no hablaron más y confesó que suponía que Ricky y su pareja tenían una relación abierta, por lo que no lo estaría engañando.

Sin embargo, muchos no le creen al joven, ya que dicen que solo quiere ganar popularidad aprovechándose del cantante y hasta los momentos, Ricky no ha salido a desmentir o confirmar.