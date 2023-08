“Me hizo llorar”, Sergio Mayer y la emotiva última conversación que tuvo con su hijo con Bárbara hace 6 meses

Sergio Mayer ha confesado tener una relación muy difícil con su hijo mayor, Sergio Mayer Mori, a quien tuvo con la actriz Bárbara Mori.

Y es que el joven tiene una gran relación con su madre y así lo dejan ver a través de sus redes, pero con él, la relación no es tan buena.

De hecho, durante su estadía en La Casa de Los Famosos México se ha abierto y ha revelado detalles de su difícil relación con su primogénito.

Te recomendamos: “Era mi panita”, mientras Sergio Mayer lleva 4 meses sin ver a su hijo, Bárbara Mori presume lo unidos que son

La emotiva última conversación que tuvo Sergio Mayer con su hijo con Bárbara Mori hace seis meses

Sergio Mayer confesó en una conversación muy sincera que tiene seis meses sin ver a su hijo Sergio Mayer Mori, y dio detalles de la última conversación que tuvieron.

Todo surgió luego del encuentro que tuvo Emilio Osorio con su padre Juan Osorio, lo que a Sergio lo conmovió mucho.

“Y mi hijo tampoco sabe que puedo hacer cosas... Esa cosa que hicimos y ver a su papá cómo lo abraza, me llegó, tiene seis meses que no lo veo”, dijo el actor.

Ante esto, Poncho De Nigris le dijo “¿Y no hablas con él de eso?”, a lo que Sergio dijo “lo que pasa es que no nos hemos visto”, respondió Mayer.

Y luego dio detalles de la última conversación que tuvieron hace seis meses. “Un día me escribió, me mandó un audio tan cab**n que me hizo llorar, me dijo cosas tan chin**nas, que me necesitaba, que me quería ver y todo, y le dije ‘Mañana nos vemos’”.

Te recomendamos: “Viendo doble”, la foto de Bárbara Mori con su hijo por lo que muchos aseguran que parecen “gemelos”

Sin embargo, confesó que nunca lograron verse ni al siguiente día ni luego. Y Poncho de nuevo le preguntó que si cuando lo ve, no tiene oportunidad de hablar sobre ello.

“Lo hemos platicado, pero no... Es que pasa eso con los padres y los hijos; para él, el hecho que le diga cosas por ser su padre genera un conflicto (…) Y ahora yo decía ‘Si pudiera ver a mi hijo’ y decir ‘Yo no conocía esa parte de mi hijo o no sabía que hace estas cosas’”, dijo con tristeza.