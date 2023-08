La discreta historia de Sandra Bullock y su novio: ella lo llamó “el amor de su vida”

La actriz Sandra Bullock está enfrentando uno de los momentos más dolorosos de su vida luego de que su novio por más de un lustro, el fotógrafo Bryan Randall, falleciera el pasado fin de semana.

Randall, de 57 años de edad, murió en paz el sábado 5 de agosto tras una batalla privada durante tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), informaron sus familiares este lunes 7.

“Bryan decidió desde el principio mantener en privado su viaje con ELA y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido”, expresaron en un comunicado.

“Estamos inmensamente agradecidos con los incansables médicos que navegaron el paisaje de esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras...”, escribieron en el breve texto.

Por último, en este momento tan duro que atraviesan, su familia concluyó pidiendo a los medios y al público “privacidad para llorar y hacer frente a la imposibilidad de despedirnos de Bryan”.

Bullock hasta ahora no se ha pronunciado, pero sus seguidores le han enviado muchos mensajes de fuerzas ante la pérdida de quien fue su pareja durante ocho años y ella llamó “el amor de su vida”.

La historia de amor de Sandra Bullock y Bryan Randall

Sandra Bullock y Bryan Randall se conocieron en la fiesta del quinto cumpleaños del hijo mayor de la actriz, Louis, en enero del año 2015. Él asistió al evento familiar contratado para fotografiarlo.

Las chispas saltaron y comenzaron su noviazgo poco después de conocerse. La confirmación de su relación llegó en agosto cuando asistieron juntos la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux.

A partir de entonces, ambos fueron captados en muchas citas en donde se los veía enamorados. Tras meses de relación, la pareja luego decidió mudarse a la casa de la actriz en septiembre.

Al mes siguiente, hicieron su debut en la alfombra roja de la película Our Brand Is Crisis en Los Ángeles. Más tarde ese mismo año, Sandra decidió llevar a casa a su segunda hija: Laila.

Randall no tuvo nada que ver en darle una hermana a Louis, a quien la famosa adoptó cuando tenía tres meses de edad en 2010. No obstante, asumió muy contento el papel de papá de los niños.

“Le dije: ‘¿Te acuerdas del acuerdo de confidencialidad que firmaste cuando fotografiaste a mi hijo? Sabes, sigue vigente”, contó Bullock sobre cómo le dio la noticia de la adopción en Red Table Talk.

“Me respondió: ‘¿Por qué? Le dije: ‘Voy a traer un niño a casa cuando vuelva de Toronto”, reveló en 2021. “Estaba muy contento, pero asustado”, recordó la luminaria sobre su reacción.

“Mi vida ya estaba en marcha, y aquí está este hermoso ser humano que no quiere tener nada que ver con mi vida, pero el ser humano adecuado para estar allí”, confesó en la conversación.

Un gran compromiso, pero sin pasar por el altar

En los años siguientes, hubo muchos rumores de compromiso y boda, pero los representantes de Bullock los desmintieron. No obstante, no por eso estaban menos comprometidos o enamorados.

“Sandra todavía tiene que pellizcarse a veces para comprobar que es real y no un cuento de hadas que está soñando en sueños”, dijo un allegado a la artista a Us Weekly en 2020.

“Bryan es un alma tan dulce y las cosas no podrían ser más diferentes de las relaciones tóxicas en las que ha estado “, dijo otro amigo. Además, afirmó que la artista sabía que “Bryan era el indicado”.

En 2021, luego de varios años teniendo una relación sentimental sólida, estable y muy privada, la también ganadora del Globo de Oro explicó por qué no pensaba en casarse con el exmodelo.

“Soy alguien que pasó por el proceso de divorcio”, dijo la ganadora del Oscar en el programa citado, recordando su escandalosa separación de su exesposo, Jesse James, de quien se divorció en 2010.

“No quiero decir que lo haga como lo hago yo, pero no necesito un papel para ser una pareja devota y una madre devota”, aseguró a Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris.

“No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que capee una tormenta con un buen hombre”, añadió en la emisión.

“Encontré al amor de mi vida”

Sin boda ni papeles de por medio, Sandra Bullock y Ryan Randall formaron una bella familia con los retoños de la estrella y una hija adulta que el fotógrafo tuvo de una relación pasada, Skylar.

“Encontré al amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos - tres niños (incluyendo) su hija mayor. Es lo mejor de la vida “, aseveró Bullock sobre Randall en esa oportunidad.

Asimismo, la celebridad dijo que su novio era un hombre “muy paciente”, “un santo” y “el ejemplo que me gustaría que tuvieran mis hijos” aunque ambos no siempre estuvieran de acuerdo en todo.

“Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos maneras diferentes de ver las cosas”, explicó en la entrevista. “Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él”.

A finales del año pasado, Sandra Bullock decidió tomarse de la actuación para estar con su familia. En medio del break, comenzaron a surgir rumores de que ella Randall habrían terminado su idilio.

Una de las cosas que avivó las especulaciones de separación era que llevaban años sin dejarse ver juntos. Ante el panorama, la representante de la intérprete de 59 años de edad negó la ruptura.

“Su relación no ha terminado. Están más juntos ahora que nunca”, aseveró.

Sin embargo, el pasado 2 de agosto, Us Weekly reportó que la relación experimentaba dificultades y era probable que terminara, de acuerdo a informantes anónimos a la revista de espectáculos.

Ahora, tras la noticia del lamentable fallecimiento de Bryan, se sabe que los tórtolos estarían dedicados a la lucha por la vida de Randall en secreto mientras el mundo especulaba sobre ellos.