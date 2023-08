“Felicidades por tu nieto”: tunden a Adal Ramones tras subir foto junto a su bebé

El pasado 18 de mayo, Adal Ramones y Karla de la Mora recibieron a su segundo hijo como pareja, pero desde el anuncio de su llegada, los comentarios se centraron en el ex conductor de ‘Otro Rollo’ esto por la avanzada edad que ya tiene, siendo señalado de ser su abuelito en lugar de su papá.

A pesar de los comentarios, Ramones no ha dejado de mostrar su entusiasmo por la llegada de su cuarto hijo y segundo con Karla de la Mora, pues su pequeño retoño ya tiene un hermano mayor llamado Cristóbal y otros dos, Diego y Paola, de su anterior matrimonio con Gaby Valencia de quien se divorció en 2013.

Fue al famoso conductor de la radio, Mariano Osorio, a quien le habría revelado los detalles sobre su nuevo heredero, comentando “Te voy a dar la primicia, nadie sabe qué va a ser. Te la voy a decir a ti qué va a ser, niño…” y terminó revelando el nombre ‘Cayetano’, que desató una serie de burlas por parte de los usuarios: “Cayetano Ramones de la Mora, el día que él tenga 70 y tantos 80, (será) don Cayetano Ramones de la Mora…”.

Esto despertó el debate entre el público, quienes le recordaron que Yordi Rosado tiene un perro con el mismo nombre y el bullying que podría sufrir después de esta elección para su nombre, a lo que Adal Ramones hizo oídos sordos.

Tunden a Adal Ramones tras subir fotografía junto a su bebé

Desde el nacimiento de Cayetano, Adal Ramones no ha dejado de postear lo orgulloso que está de haberse convertido en el padre de su cuarto hijo, quien está por cumplir 3 meses de llegar a su vida.

Pero la ternura se ha visto opacada por una ola de comentarios, donde, internautas no han dejado de señalar su edad, comentando que en lugar de parecer su papá, se veía como su abuelo, otros incluso se atrevieron a asegurar que el pequeño Cayetano, crecería solo para cuidar al presentador en su vejez. “Que bonito tu nieto!! Es hermoso!!!” Se lee en sus posteos.

Apenas el día de ayer, Adal Ramones compartió una actualización en la que se veía como su bebé ya ha ido creciendo, y posando junto a él, lo que le valió una serie de comentarios donde lo felicitan por su nieto y hasta por sus propios gestos, aun así, esto no ha impedido que disfrute de esta etapa en su vida como padre de su cuarto hijo.

Muchos aseguraron que tenía un gran parecido con él e incluso aprovechó para compartir fotografías de su hijo Cristóbal, disfrutando de un bello clima tropical.

Adal Ramones responde ante las críticas por ser padre a los 61

A pesar de la ola de críticas, el conductor no se ha dejado vencer y ha respondido ante los comentarios malintencionados que usuarios han hecho en su contra, criticándolo por su faceta de paternidad a los 61 años.

Más orgulloso que nunca, Ramones no solo presume como Cayetano sigue creciendo, sino que envía un mensaje a los haters comentando: “Las personas deberían centrarse en ser felices consigo mismos… Pero muchos andan por ahí envidiando vidas ajenas, lamentándose y criticando hasta detállales que no les competen” y añadió: “Una vez un maestro me dijo: Los individuos más plenos no hablan ni critican a otros… Si hablan de los demás por lo general no son felices con ellos y lo que tienen”.

A su vez, en diferentes ocasiones ha promovido la idea de que no es la edad, sino la actitud que tenemos ante la vida, aunque eso sí, cuando fue cuestionado sobre sus planes a futuro y lo que esperaba ver de sus hijos, comentó: “A mí me gustaría vivir muchos años, nunca me preocupo por la muerte, de hecho no me preocupa tanto, me preocupa un poco porque si me gustaría ver a mis hijos encaminados, va a ser más difícil ver a Cayetano que va a nacer en un mes y fracción, pero quién sabe, en una de esas vivo noventa y tantos años…”.