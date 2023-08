Fans y amigos defienden a Karol Sevilla tras ataques: “Nadie quiere a Niurka de suegra”

Karol Sevilla podrá ser conocida por muchos seguidores de ‘La casa de los famosos’ como “la novia de Emilio Osorio” sin embargo, ha destacado desde muy pequeña por su trabajo en teatro y televisión.

La actriz ha protagonizado importantes series de Disney Channel como ‘Soy Luna’ y ‘Siempre fui yo’ para Disney+ sin embargo, no deja pasar ninguna oportunidad cuando de seguir nutriendo su carrera se trata por lo que actualmente se encuentra trabajando en el circo de La Chola Chabuca en Perú.

Pese a que es muy querida y respetada en el mundo del espectáculo, los trolls del Internet se han hecho cargo de denigrarla por pasar de “grandes proyectos al circo”.

Karol Sevilla Así se defiende la actriz de las críticas

Dentro de la Casa de los Famosos, miembros del Team Infierno le han preguntado a Emilio Osorio en varias ocasiones por su novia y recientemente confesó que quería que lo visitara. “Karol necesito una señal, te amo. Necesito una señal. Quiero que vengas y me grites. Ha venido mi mamá y mi hermana y quiero que tú también vengas”, señaló.

Emilio Osorio El actor es uno de los participantes consentidos de LCDLF (Instagram)

Como si las críticas por el nuevo trabajo de Karol Sevilla no fueran suficientes, hace unos días fue atacada por “negar” su supuesto noviazgo con Emilio Osorio. Esto surgió luego de que la actriz declarara en un programa peruano: “Yo estoy feliz de estar aquí, ya no me quier ir de Perú”, expresó la cantante, sin embargo, los conductores le preguntaron, “¿Tú estás soltera Karol?”, a lo que Karol Sevilla respondió, “Yo estoy soltera”.

“Ni Judas fue tran traicionero”; “amigo date cuenta”; “ahí no es Emilio, no te desvivas por ella”, expresaron en redes sociales.

Fans salieron en defensa de Karol Sevilla

Karol Sevilla La actriz no se ha cerrado únicamente a proyectos Disney (Instagram)

“Pobre Emilio inventándose una historia que no existe”; “Si no lo quiere para que anda ruegue y ruegue el muchacho debería aceptar la desición que ella haya tomado”; “Ella dijo que ya no eran novios y el debe aceptar su desición”; “Muy lista ella, nadie quiere una suegra como Niurka”; “Karol es una niña muy educada y decente, qué bueno que no se meta en una familia tan polémica y corriente”; “No quiere una suegra como niurka ha de haber dicho más vale correr aquí qué tener que aguantarla”, se lee.

Hasta Juan Osorio, papá de Emilio denfendió a la estrella Disney diciendo en entrevista con De Primera Mano: “Ella contestó correctamente. Son dos jóvenes. No están comprometidos. No están casados. Es como yo tengo una novia, pero no estamos casados. Soy soltero aún”.

Eso sí, la actriz tampoco se quedó callada pues en redes sociales comentó que todo había sido “parte del show” y que amaba “al chango”.

Emilio Osorio y Wendy Guevara han forjado amistad en 'La casa de los famosos México' | (Instagram)

¿Qué pasó entre Emilio Osorio y Karol Sevilla?

La pareja inició su romance a mediados de 2020 luego de grabar juntos una canción para la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Aunque al principio mantuvieron su romance en secreto, finalmente los fans los descubrieron y prefirieron gritar su amor a los cuatro vientos.

Mientras en redes sociales se dejaban ver muy enamorados, un año más tarde confirmaron que la relación había terminado pero que habían quedado como buenos amigos, además de que admiraban su trabajo mutuo. Ahora todo parece indicar que el amor no terminó del todo pues aunque no queda claro si regresaron, sigue habiendo un gran cariño.