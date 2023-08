“¿Que Yalitza dijo qué?” la razón por la que están cancelando a la actriz y qué tiene que ver con Yarithza

Hace unos días la agrupación Yahritza y Su Esencia desató la indignación tras hablar de México y asegurar que no les gustaba el país ni la comida mexicana.

Aunque la agrupación es estadounidense, el tipo de canción que interpreta son los corridos tumbados, un género perteneciente a la música regional, tradicional de las tierras aztecas, por lo que sus declaraciones indignaron a todos.

Desde ese momento, Yahritza y Su Esencia han recibido miles de críticas, y aunque salieron a pedir disculpas luego, los fans y mexicanos no los perdonan por lo que dijeron y la forma en la que lo dijeron y piden que sean cancelados.

Yaritza y su esencia habla mal de México pic.twitter.com/5oHT9Z8Xc7 — PAPO (@djpapi828) August 4, 2023

Sin embargo, en medio de esta polémica, una famosa actriz mexicana se ha visto “salpicada” y se trata de Yalitza Aparicio, que no tiene nada que ver con lo que sucede.

Confunden a Yalitza Aparicio con Yahritza y Su Esencia y la cancelan en redes

A diferencia de Yahritza, Yalitza Aparicio es una defensora de México, sus tierras, costumbres, comidas y demás y en muchas oportunidades la actriz se ha mostrado orgullosa de ser oaxaqueña.

Pero, lamentablemente, en redes la han confundido por su parecido nombre con Yahritza, y muchos piensan que fue ella la que habló mal de México, por lo que la han atacado, al punto de dejar de seguirla en redes y ya hay fotos de ella que dice la palabra “Cancelada”.

A puro indígena le gusta la música de Yalitza Aparicio y su banda o como se llame esa chingadera — Ángel (@Angelismo_) August 4, 2023

“Cancelan a Yalitza Aparicio en redes, pero qué dijo wey”, “que Yalitza dijo qué, no puedo creer que haya dicho eso”, “que horror que Yalitza dijera eso de México, no parecen cosas de ella”, “hay que cancelar a Yalitza, se cree superior y se le olvida que es de Oaxaca”, y “muy feo y bajo lo de Yalitza Aparicio, y tanto que la queríamos”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Sin embargo, sí hay quienes la defienden y aclaran que no fue ella la que dijo esas declaraciones, solo fue una confusión por los nombres y la defendieron.

Con México no Yalitza

😢 pic.twitter.com/Bydk9rBnKG — Cheempe (@Ernst32Ysrl) August 4, 2023

“Por favor están bien disléxicos, Yalitza no dijo nada”, “ella no es culpable de nada, no sean tan brutos, no fue ella”, “ay por Dios esto es ridículo, no entienden que ella no fue la que habló mal de México”, “wey la gente es muy bruta, no saben ni leer y le andan arruinando la vida a la otra”, y “ya dejen a Yalitza en paz, ella ni dijo ni hizo nada”, fueron algunos de los que salieron a defenderla.