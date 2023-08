¡Qué oso!: Hija de Sergio Mayer lo avergüenza con contundente pregunta sobre sexo ¿Qué le dijo?

Aunque la relación del actor y político Sergio Mayer no sea la mejor con su hijo mayor, a quien tuvo durante su relación con Bárbara Mori, pues la que mantiene con sus dos hijas es muy distinta y así lo ha dejado ver en el podcast familiar En familia con los Mayer, que se transmite en el espacio de Revista Influencer, desde donde conversan sobre diversos temas de sus vidas.

Mayer se casó con la actriz Issabella Camil en el 2006 y tuvieron a dos niñas: Antonia y Victoria, quienes ya tienen 16 y 12 años, respectivamente. Ellas están bajo en foco mediático, pues la mayor ya incursionó en la actuación, mientras que la más pequeña tiene su comunidad en las redes sociales, donde comparte sus rutinas de karate y gimnasia, con la supervisión de sus padres.

Recientemente, la familia volvió a protagonizar un episodio del podcast, pero esta vez tocaron el tema de la sexualidad y el sexo, que resultó un poco incómodo para los cuatro, en especial para las chicas, que deseaban terminar la conversación, aunque no dejaban de preguntar y opinar sobre el asunto.

Durante la conversación, el político le preguntó a Victoria que si ya sabía cuáles eran los cambios que tendría su cuerpo y qué opinaba al respecto porque ya está en la etapa de la pubertad, algo que sonrojó a la pequeña, pero no le impidió cuestionar a su padre: “¿Tú has tenido cambios últimamente?”

Entre risas, Sergio contestó: “Deje de tener cambios hace mucho tiempo, pero el cuerpo nunca deja de tener cambios. (...) ¡Claro que estoy teniendo cambios! A mi edad empieza la andropausia en el hombre también nos da calor cambios físicos”.

La pregunta de la vergüenza

La primogénita del matrimonio le bastó la respuesta de Sergio, de 57 años, para preguntarle: “Pero, ¿es que con la andropausia ya no se te para (tener una erección)?”. La familia completa soltó carcajadas, mientras que el actor estaba sonrojado e incómodo, pero la no dudó en responderle con la misma moneda: ”Fíjate, pregúntale a mami. Eso no me lo preguntes a mí porque no te puedo responder,” y, por supuesto, Camil lo certificó: “En ese tema no hay problemas”.

La jovencita no sabía qué hacer para ocultar el bochorno que estaba viviendo frente al público, por lo que ocultó su rostro con sus manos al tiempo que repetía: “Ya me quiero ir de aquí, voy a llorar ¡Qué asco! Además, las dos niñas confesaron que los capturaron a la pareja en las movidas de sexo en diversas ocasiones.

Tras la controversial conversación con sus pequeñas, Sergio las aconsejó: “Esperemos que se den cuenta de que somos familia igual y tradicional con defectos y virtudes. Lo único que le digo a mis hijas es que aprendan conocer su cuerpo, a respetarse, amen su cuerpo y disfruten su sexualidad cuando llegue el momento, porque en algún momento llegará. No está como que un papá le diga a esos a sus hijas”.