3 veces que Ludwika Paleta presumió su figura en bikini: tiene los diseños ideales para los 40

En pleno apogeo del verano, Ludwika Paleta decidió tomarse unas vacaciones en la playa. A través de sus redes sociales, la famosa presumió en días recientes su viaje con algunos posados en bikini.

No obstante, no es la primera vez que la actriz deja ver su figura en un traje de baño de dos piezas. En temporadas pasadas, ha dado clases de estilo con sus elecciones de look para darse un chapuzón.

Ludwika Paleta (Instagram: @ludwika_paleta)

Ludwika Paleta y su colección de bikinis perfectos para los 40

Por eso, a continuación, te presentamos tres de los mejores bañadores que ha llevado la estrella. Todos son perfectos para lucir si estás en tus cuarenta al igual que la espectacular Paleta.

El retro bikini que más favorece

El llamativo animal print

El infalible bañador negro