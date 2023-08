Hija de Sergio Mayer sale en su defensa tras acusaciones por supuesto abuso a Nicola Porcella

‘La Casa de los Famosos’ ya se encuentra en su recta final y esto ha hecho que aumente la tensión tanto dentro, como fuera de la casa, pues los famosos ya se preparan para saber quién es el ganador del premio de 4 millones de pesos.

Le puede interesar: Sergio Mayer y Poncho De Nigris recuerdan las trágicas muertes de Édgar Ponce y Antonio De Nigris (publimetro.com.mx)

Debido a esto, nuevamente se levantan sospecha de fraude y también comentarios de qué los participantes no han jugado de la mejor manera últimos días.

Por este motivo, la hija de Sergio Mayer rompió silencio para defenderlo, luego de que en redes sociales lo criticaran por jugarle una broma a su compañero Nicola Porcella.

¿Qué fue lo que ocurrió?

A pesar de que Sergio Mayer se convirtió en uno de los favoritos del público, también ha sido catalogado como el más odiado por los fieles seguidores del programa, ya que desde el inicio se ha pedido la salida inmediata de éste, sin embargo, el integrante del infierno continúa hasta la final.

No obstante, una reciente polémica que ha recorrido las redes sociales ha hecho que nuevamente se realice la petición, pero la producción nuevamente hizo caso omiso y simplemente realizó un llamado de atención.

Sucede en el material audiovisual que recorre el Internet, se puede observar cómo Wendy Guevara y Sergio Mayer dejaron sin calzones a su compañero Nicola para que después Poncho se encargara de darle una nalgada, tomándolo como una simple broma, aunque los internautas consideran que es esto se trata de un abuso en contra del peruano.

La jefa ya les hizo un llamado de atención a los famosos por las bromas que se han estado haciendo



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/eUoUDWpeyw — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 31, 2023

Hija de Sergio Mayer rompe silencio

Luego de los diversos comentarios realizados en redes sociales, la hija de Sergio Mayer decidió responder a los usuarios que hablaron mal de su padre, haciendo énfasis de que todo lo están sacando de contexto.

“No había ni visto el video y ya me estaban tirando hate… Están sacado de contexto todo, entonces ahí ustedes en que creen y en que no”, indicó.

“Así es mi papá, no es lo que están ahorita diciendo, que es un violador y un agresor sexual e invito a María José o a esa vieja que no sé ni quién es, que vaya y se pique el cu*o, porque si se meten con mi papá yo sí me pongo de agresiva, yo sí me pongo grosera, y me vale madr*s lo que todos me digan porque yo estoy aquí para apoyar a mi papá, para defenderlo.”, aseguró.

Sin embargo, pese a su comentario, los internautas continúan diciendo que este debería ser expulsado.