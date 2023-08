Piden ayuda para salvar la vida de estos actores de Televisa, tras padecer graves enfermedades

Los familiares, amigos y colegas de los actores Roberto D´amico y Rosita Pelayo, actores de Televisa, están uniendo fuerzas para brindarle todo el apoyo, primordialmente, económico, ya que se están debatiendo entre la vida y la muerte debido a terribles enfermedades que los están debilitando. Fue la actriz Susana Alexander, quien a través de su cuenta en Instagram pidió, este miércoles 2 de agosto, a todo el gremio artístico y más para que se sumen a la causa.

D’Amico se contagió de la Covid-19 y su estado empeoró rápidamente, por lo que fue llevado de emergencias hasta el Hospital Obregón, donde fue recluido porque le diagnosticaron una fuerte infección en las vías urinarias y neumonía.

Roberto D'Amico. El actor tiene neumonía y una fuerte infección urinaria. Está grave. (Instagram @xeronimomansur @Susanaalexandermx)

A través de su historia en Instagram, Alexander detalló que Roberto “desgraciadamente no cuenta con seguro, ni con ayuda de la ANDA (Asociación Nacional de Actores de México) y la cuenta del hospital se ha elevado”. Esto indignó a los internautas, quienes manifestaron su descontento en la caja de comentarios.

“Un primer actor sufriendo y su empresa ni le preocupa, Dios le dé pronta recuperación!” y “Cómo es posible que Televisa no lo ayude ni la ANDA”. La estrella de 77 años vive en México desde hace 43 años, pues es originario de Argentina. D’amico ha dirigido una 50 piezas teatrales en diferentes países. Además también participó en telenovelas, la última fue Mi camino es amarte, de Televisa, en donde interpretó a Rodolfo Beltrán. Son unos 21 dramáticos en su haber.

Rosita Pelayo necesita una mano amiga

Otra de las artistas que también requiere de ayuda económica es la actriz Rosita Pelayo, de 64 años. Su amiga Sylvia Pasquel informó que la actriz debe someterse a una operación para extirparle un tumor. “Nuestra querida amiga necesita con urgencia una operación para extirpar un tumor en el colon, la meta es juntar 300 mil pesos mexicanos (USD 17.500) que cubrirían todo. ¿Qué dice tu corazón, apoyas a Rosita?”, escribió.

Pelayo no solo tiene un tumor en el sistema digestivo, sino que también padece artritis reumatoidea degenerativa y parestesia, y hace seis mese ofreció una entrevista a Matilde Obregón, a quien le manifestó estos padecimientos se los diagnosticaron a los 30 años, y tiene unos 24 años padeciéndolos, aunque siempre se ha cuidado.

Rosita Pelayo. La actriz y conductora de tv necesita una operación para extraer un tumor del colon. (Instagram @PelayoRosita)

“Yo me estuve atiendo, pero empeoré. (...) Llegué a pesar 34 kilos por no asimilar nada, y después engordé. (...) Estaba muy enojada por esto esto, perdí la risa, perdí la sonrisa, no podía ser divertida. Estaba muy mal porque uno se llega a amargar con las enfermedades. Perdí el buen humor, confesó.

Actualmente presenta entumecimiento en las piernas, la planta del pies y parte de los brazos. Participó en unas 25 telenovelas y unas cinco películas. Tras tener varios episodios con su enfermedad, regresó al mundo artístico, pero con su conferencia “¿Cómo darle sentido a tu vida? Me duele, pero me río” con el que habla sobre sus padecimientos y cómo encontró la fortaleza.