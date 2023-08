Vanessa Guzmán presumió su figura y usuaria la criticó: la actriz la calló con esta respuesta

Vanessa Guzmán dio un giro radical a su vida cuando decidió poner en pausa su carrera como actriz de telenovelas para incursionar de lleno al mundo del culturismo profesional hace algunos años.

Con disciplina y constancia, la atleta inició una rutina de entrenamiento y alimentación que resultó en una increíble transformación física por la que ya ha ganado competencias de fisicoculturismo.

Sin embargo, a partir de su cambio, la intérprete ha sido objeto de las constantes críticas por parte de los haters en las redes sociales que no pierden la ocasión de comentar negativamente sus posts.

Tal como sucedió en su última publicación en Instagram. La intérprete de 47 años subió una selfie frente al espejo en donde presume su silueta esculpida vistiendo un top gris y un leggings celeste.

Como era de esperarse, los detractores no tardaron en aparecer en los comentarios criticando la apariencia musculosa de Guzmán y expresando como a ellos “no les gustaba” su nueva imagen.

“Respeto la vida de cada quien, pero esa versión física no me gusta, pero si te hace feliz me alegro por ti”, escribió una internauta al pie de la instantánea colgada el pasado viernes 28 de julio.

Vanessa Guzmán ha expuesto orgullosa su cambio físico a sus seguidores en redes sociales | (Instagram)

Vanessa Guzmán respondió a hater que criticó su apariencia en una foto

Ante este mensaje, la estrella de melodramas como Alborada, Atrévete a soñar y Soltero con hijas decidió no quedarse callada y contestó de manera contundente a la usuaria que la criticó.

“Como tal vez a mí tampoco me guste tu aspecto, pero no soy nadie para juzgar. Sé feliz con lo que eres sin mirar al prójimo, una persona segura de sí misma no anda opinando de los demás”, respondió.

No obstante, no fue el único mensaje negativo al que la famosa replicó. La histrionisa también dedicó unos minutos a “callar” otras opiniones sobre su cuerpo actual y hasta sus respuestas.

Vanessa Guzmán respondió de esta manera a una usuaria que criticó su apariencia | (Instagram)

“Si te exhibes en redes sociales, estás expuesta a comentarios y críticas y eso no quiere decir que la persona no sea feliz. A algunas personas, no les pareces bonita así y a otras sí”, señaló otro hater.

“Sí, exacto pero que tengan los ovarios para ellos subir también la red social (…)”, respondió. Asimismo, Guzmán aclaró: “La neta, me vale. Me hacen reír. Ustedes piensan que me enojo”.

Aparte, la celeb se dispuso a agradecer en breves palabras los mensajes que le dejaron sus followers expresando admiración hacia su persistencia para alcanzar sus sueños y su belleza actual.

“Muestras la disciplina con la que trabajas. Mis respetos para ti como persona y profesional” dijo un fan. “A eso le llamo Woman POWER. Amazing! ¡Eso es lo que eres, reina!”, opinó Cristina Eustace.

Mientras, un tercero apuntó: “Me encanta ver realizadas las metas de quien se lo propone. Siempre me ha gustado Vanessa Guzmán y admito su esfuerzo y dedicación a lo que le apasiona hoy…”

“Tristemente, la mujer derriba con su lengua a otra mujer, de la peor manera, y eso no se vale”, agregó. Vanessa le agradeció y aseguró que los mensajes dañinos no la afectan en lo más mínimo.

“Lo importante es que NO me derriba. No provoca nada en mí, solo más motivación para seguir superándome. Gracias, bella”, manifestó ante sus amistosas palabras.

Vanessa Guzmán está entregada en cuerpo y alma a su faceta como fisicoculturista | (Instagram)

En el pasado, Vanessa Guzmán ya ha manifestado públicamente su molestia ante el hecho de que las personas opinen de forma destructiva sobre otros en las plataformas sociales sin ninguna consecuencia.

A causa de esto, comenzó a impulsar en redes un movimiento llamado “No al abuso de opinión”, creado con el fin de concienciar y luchar contra de los insultos, burlas y comentarios destructivos.

“La gente dice muchas pende… y lo más lamentable es la manera en la que muchos avalan el abuso de opinión. Recibo cientos de groserías y ofensas diario, ante eso, nadie cuestiona. Me defiendo y la grosera soy yo”, afirmó en Twitter en 2022.

Por otro lado, en entrevista con TVNotas, dejó claro nadie la va a detener de seguir en el culturismo. “No por cien personas que me critiquen voy a dejar de hacer ejercicio y lucir como luzco”, sentenció.