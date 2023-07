Lolita Ayala reaparece y sus fans están consternados por lucir desmejorada. “Desde mi caída en helicóptero no quedé bien”

Un aparatoso accidente que sufrió en helicóptero en 2015, dejó secuelas importantes en la salud de Dolores Ayala Nieto, mejor conocida como Lolita Ayala, quien reapareció en las pantallas de la televisión mexicana este fin de semana a propósito de la misa en honor a su gran amiga, Talina Fernández.

Ayala causó conmoción entre los periodistas y el público que asistió a la iglesia al verla entrar muy desmejorada, en bastón y con tanque de oxígeno.

La periodista de 72 años habló de Talina y expresó que a un mes de su deceso “la extraño un montón. Era como parte ya de mi vida. Era tan simpática. Era tan feliz de estar con ella que sí me hace falta todavía y seguramente así será siempre”, reseñó El Heraldo.

De caída en caída

Confesó que desde el accidente su vida ya no es la misma. Destacó que recibió tratamiento para sus dolencias, pero admite que las severas lesiones y recientemente una caída en su casa ha complicado su panorama de salud y ha recurrido al bastón para sentirse segura para caminar.

Asimismo, precisó que, por recomendación médica, usa el tanque de oxígeno, “solo en la Ciudad de México porque me falta el aire, pero no es siempre”.

“Desde que me caí en el helicóptero ya no quedé bien de mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar, entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es donde se dio la rotura de fémur y ando con bastón”.

Salud frágil, testamento listo

Destacó que constantemente se somete a revisiones médica por prevención y consciente de que su salud está muy frágil, aseguró tener listo su testamento y estar satisfecha por el legado que dejará en la vida.

“Pues sí, claro, el testamento por supuesto y el legado es el amor a los demás, la labor social fue algo muy importante en mi vida, me encantaría ser recordada como una persona generosa, porque siempre di todo lo que pude”.

La periodista está muy consternada por la muerte de varios de sus compañeros con quien compartió en sus años dorados de Televisa, especialmente su amiga “La Dama del Buen Decir” y recientemente la muerte de Jorge Berry, de quien aseguró fue un excelente periodista, una buena persona y que “jamás le levantó un dedo” como se ha dicho en distintos medios de comunicación.