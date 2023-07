Jorge Losa actuó en ‘La rosa de Guadalupe’ en sus inicios: así se veía el actor en el programa

Jorge Losa no es el más querido entre sus compañeros en La casa de los famosos México por el supuesto favoritismo de la producción hacia él y también por ser parte del team Cielo dentro del reality show.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre dentro de las paredes de la casa, el actor español ha logrado ganarse un sinnúmero de nuevos seguidores para sus filas fuera del programa de telerrealidad.

La personalidad tranquila y galanura del “Albacete” han cautivado a una gran parte de los espectadores que hoy votan por él para que pueda llegar a la final de la exitosa producción de TelevisaUnivisión.

No obstante, la competencia no es el primer proyecto del intérprete de 33 años para las pantallas del conglomerado. Aunque muchos no saben, lleva años actuando en producciones de la cadena.

Jorge Losa comenzó su carrera en México en 'La rosa de Guadalupe' | (Instagram)

Luego de triunfar en un concurso de belleza, estudiar actuación en la Escuela Universitaria de Artes TAI en Madrid y tomar otros cursos, Losa terminó viajando a Latinoamérica para iniciar su carrera.

Tras participar en varias series y obras de teatro en Panamá, como Prueba de fe y Los vecinos de arriba, el histrión decidió probar suerte en México luego de meditar al respecto en el año 2019.

Al llegar al territorio mexicano, Jorge no tardó en debutar en la pantalla chica mexicana como parte del elenco de uno de los episodios del famoso programa unitario La rosa de Guadalupe.

El paso de Jorge Losa en el programa La rosa de Guadalupe

El primer personaje que Jorge Losa encarnó en la exitosa producción de Televisa fue Alejandro Román en “El hijo que soñé”, un episodio estrenado por las pantallas de Las Estrellas durante el año 2020.

Jorge Losa en el episodio "El hijo que soñé" de 'La rosa de Guadalupe' | (Televisa)

En la trama, Román enamora a una vendedora de joyas para embarazarla porque su pareja es infértil. La mujer queda encinta y da a luz, pero le hace creer que el bebé murió para criarlo con su esposa.

A la par, convence a su amada de que el niño fue gestado por un vientre de alquiler. Él vive con miedo de que la persona a la que engañó busque a su hijo. Tras unos años, su temor se vuelve realidad.

Jorge Losa en el episodio "El hijo que soñé" de 'La rosa de Guadalupe' | (Televisa)

Tras su estreno el medio mexicano, el intérprete nacido en España volvió a actuar en otros tres episodios de La rosa de Guadalupe en 2021, según IMDb. En “La fantasía de la jefa”, el galán dio vida a Diego.

Jorge Losa en el episodio "La fantasía de la jefa" de 'La rosa de Guadalupe' | (Televisa)

Su papel en este episodio es un arquitecto muy inteligente, un excelente esposo y entregado hijo que sufre del acoso sexual y chantajes de su nueva jefa para que ceda a sus fantasías con él.

Jorge Losa en el episodio "La fantasía de la jefa" de 'La rosa de Guadalupe' | (Televisa)

Luego volvió a los foros del programa para meterse en la piel de Fernando en un capítulo titulado “Cuesta arriba”. La última vez que apareció en el programa fue encarnando a Federico en “El otro”.

Jorge Losa en el episodio "El otro" de 'La rosa de Guadalupe' | (Televisa)

Dentro de este último capítulo, su personaje estaba casado con una mujer, pero mantenía una aventura apasionada con otro hombre. Mientras tanto, su esposa busca desesperada descubrir a su amante.

Jorge Losa en el episodio "El otro" de 'La rosa de Guadalupe' | (Televisa)

¿Cómo se ganó Jorge Losa su primer papel en La rosa de Guadalupe?

Sobre cómo fue que se ganó la oportunidad de actuar en La rosa de Guadalupe, el histrión contó en una emisión de La casa de los famosos que todo ocurrió a bordo del vuelo que lo llevó a México.

“Yo había hecho una serie de meditaciones antes de llegar aquí para tener una pequeña idea de qué tal me iba a ir a mí en México”, comenzó a contar mientras comía solo en la cocina de la casa.

El actor dijo que hizo un “sondeo de mercado” para ver si podía gustar en el país y descubrió que sí, por lo que no lo pensó dos veces antes de comprar un boleto rumbo al país norteamericano.

“Pero uno siempre tiene ese miedito, entonces yo decidí hacer unas meditaciones. Yo creo mucho en la energía…”, confesó. “Entonces veo que el primer lugar donde iba a trabajar iba a ser Televisa”.

Jorge Losa comenzó su carrera en México en 'La rosa de Guadalupe' | (Instagram)

“Yo no había estado en México en mi vida… Se me hizo muy bonito”, continuó. Tras estas meditaciones, abordó su avión con seguridad en su futuro y la mujer a su lado comenzó a preguntarle sobre su viaje.

“Me dice: ‘¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas?’. Le digo: ‘yo soy actor”, rememoró. Luego de responder su pregunta, su compañera de viaje le reveló que su pareja era directora de La rosa de Guadalupe.

“Ahorita te la voy a presentar. Me está esperando”, recordó que le dijo. “Total, me la presenta y me dice: ‘Te voy a ayudar porque ella nunca me dice que ayude a nadie y si me lo está diciendo contigo es por algo”.

“Apenas había aterrizado y ya estaba en La rosa de Guadalupe”, declaró el artista que llamó esta oportunidad como un milagro. “Es una historia que parece fantástica, pero es real”.

Jorge Losa comenzó su carrera en México en 'La rosa de Guadalupe' | (Instagram)

Luego de La rosa de Guadalupe, Jorge no ha parado de encadenar papeles en varios proyectos, tal como Parientes a la fuerza, La madrastra, Mujeres asesinas, Los ricos también Lloran y Amor dividido.

Asimismo, el modelo también ha participado en varios realities, como Guerreros y Las estrellas bailan en Hoy. Tras salir de La casa de los famosos, Losa comenzará el proceso para nacionalizarse mexicano.