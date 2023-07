“¡Pronto serás suegra!”: Galilea Montijo mostró a su hijo y le llovieron cumplidos al pequeño

La conductora de televisión y actriz Galilea Montijo sorprendió este jueves 27 de julio a sus 10,5 millones de seguidores de Instagram al mostrar a su hijo Mateo. Ella es muy reserva con su vida personal, sin embargo, quiso mostrar cuánto ha crecido su niño, quien ya está entrando en la preadolescencia.

“Pequeña vacación ❤️ a tu lado TODO #miamirdelbueno” escribió la artista mexicana junto a dos fotos en los que Mateo aparece besándola en la mejilla y otra abrazándola fuertemente. Por supuesto que sus fanáticos no tardaron en mostrar su cariño y sorprendidos por el cambio que está teniendo el niño. “Ya tenías ratito que no compartías foto de tu hijo, ya está grande, pronto serás suegra Gali. Pásenla bien, par de hermosos” y “Mateo tan guapo”, fueron las muestras de cariño que recibieron.

Galilea, de 50 años, tiene tres hijos: Mateo, quien llegó a su mundo el 23 de marzo del 2012, poco tiempo después de casarse con el empresario FernandoReina Iglesias, el 6 de agosto de 2011 en Acapulco, México. Él ya tenía dos hijos de su compromiso anterior, se tratan de Alexis y Claudio, quienes tienen, 16 y 13 años, respectivamente. A ellos los quiere como si fueran propios.

La conductora de “La casa de los famosos” anunció su separación el pasado 10 de marzo, dando por culminado 11 años de relación. En varias oportunidades contó en el programa de Unicable, que tuvo crisis matrimoniales que puedo sortear, pero al final debilitaron el amor. Ahora el pequeño Mateo divide su tiempo entre sus papás. Ella está ahora enfocada en la maternidad y su trabajo,

Los retos que ha enfrentado con Mateo

Montijo contó el mes pasado que ha tenido que enfrentar algunos desafíos en la crianza de su pequeño, pues él fue víctima de acoso luego de que divulgaron unas imágenes de ella con el modelo español Isaac Moreno, en las que se veían cariñosos. Lo que realmente afectó a Mateo fueron las duras críticas a su madre.

La presentadora del programa “Hoy” contó: “La verdad es que han dicho peores cosas de mí, pero cuando tienes hijos que ya saben leer y que ya entienden, es la parte que uno intenta cuidar. Y no es porque uno se ande escondiendo, porque no estoy haciendo nada malo, pero hay ciclos, hay momentos que a ti te gustaría guardar para ti, para que el día de mañana si algo se da, el primero que lo sepa sea la gente que te quiere”.

Mateo es un niño que no le gusta mucho la atención de los medios de comunicación, por lo que cuanto su madre fue reconocida por su labor en diciembre del año pasado ella contó: “Él me dice: ‘Maá me da pena”.