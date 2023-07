¿Piqué está buscando vivir cerca de Shakira?: aseguran está harto del trato que hizo con ella

Gerard Piqué y Shakira han tenido la separación más escandalosa de la farándula y a pesar de que ya pasó un año, siguen dando de qué hablar.

La cantante tomó la decisión de mudarse a Miami con sus hijos y desde entonces ha sumado grandes éxitos, obteniendo varios reconocimientos por su trayectoria. Si bien ambos están retomando sus vidas por separado, el tema de la custodia de sus hijos sigue confrontándolos.

Si bien ambos llegaron a un acuerdo unos meses después de anunciar la ruptura, hoy día siguen acomodando las condiciones bajo las que se harán cargo de sus hijos.

Shakira La colombiana disfrutó de los Premios Juventud en compañía de sus hijos ( Gladys Vega/Getty)

Según se reveló en el programa español de Lorena Vázquez, hubo cambios en las condiciones de custodia pues aunque de principio habían pactado que Gerad Piqué tendría durante estas vacaciones de verano el 66% del tiempo de custodia, ahora será un 50-50, siendo este el primer año que lo ponen en marcha.

Esto significa que los niños deben estar cada 15 días de estar con su padre y otros 15 con su madre. Por supuesto, esto puede cambiar el año siguiente, de modo que Piqué vuelva a tener el 66% del tiempo del verano con ellos.

¿Piqué busca vivir cerca de Shakira?

Desde hace tiempo se ha especulado que el ex futbolista buscaría la forma de mantenerse cerca de la colombiana y no precisamente por “no superarla” sino para facilitar el tiempo de convivencia con sus hijos.

El medio ‘La Nueva España’ aseguró que Piqué estaría preocupado por la relación que tiene con sus niños Milán y Sasha ya que desde que Shakira tomó la decisión de mudarse, se ha visto afectada.

Piqué El ex futbolista pasará los veranos con sus hijos (Instagram)

Consciente de la distancia y de la importancia de que el jugador siga presente en la vida de sus hijos, la cantante aceptó pagarle los vuelos para que pueda visitarlos con la mayor frecuencia posible acorde a los tiempos establecidos. Sin embargo, Piqué estaría harto de viajar y llegar a hoteles por lo que sería la razón más grande por la que estaría buscando una propiedad en Miami cerca de ella.

Piqué estalla contra quienes le mencionan a Shakira

Durante uno de las transmisiones del programa de la Kings League, el creador de contenido, Ibai, aprovechó para hacer una pregunta sobre Shakira, quien recientemente comenzó a seguirlo en TikTok. “Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok ¿Qué sentido tiene?”. El streamer continuó con su sorpresa: “De Verdad, es que sigue a 65 personas y me ha seguido… me ha venido a la cabeza, te lo juro, me ha impactado”, culminó.

El que su amjigo mencionara a su ex hizo estallar a Piqué por lo que no dudó en reclamarle. “¿Os dais cuenta? Luego decís ‘ritmo, ritmo, ritmo’. No tiene nada que ver con el tema has sacado”, replicó. “Venga, check, check. Romero no te está echando una bronca, pero te tendrían que echar una bronca de manual. No te das cuenta que no tienen nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”.

Ibai solo le respondió: “Intentaba que lo pasaramos bien”.

Shakira estaría furiosa por falta de Piqué con sus hijos

Mientras medios españoles aseguran Piqué estaría buscando formas de acercarse a sus hijos, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, del podcast Mamarazzis, revelaron que la cantante estaría furiosa con el español por no hacerse cargo de los niños él mismo y tener que dejarlos con terceras personas, en especial con su mamá, Montserrat Bernabeu.