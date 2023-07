‘La Casa de los Famosos’: ¿por qué dicen que Emilio Osorio hizo ‘brujería’ a Wendy Guevara?

Emilio Osorio ha estado en el ojo del huracán los últimos días tras ser acusado por espectadores de La casa de los famosos México de cometer una supuesta brujería en contra de Wendy Guevara

A través de redes sociales, seguidores del reality grabaron y divulgaron el 24 de julio una escena de la transmisión en donde se vería al actor perpetrando el presunto acto de santería a su amiga en la casa.

Emilio Osorio y Wendy Guevara han forjado amistad en 'La casa de los famosos México' | (Instagram)

Te puede interesar: Sergio Mayer da más razones para ser expulsado: fans indignados por su trato hacia Wendy Guevara

La razón por la que dicen que Emilio habría hecho brujería a Wendy

Al inicio de la grabación que se viralizó, algunos de los integrantes del famoso programa de telerrealidad de TelevisaUnivisión estaban en la cocina de la casa preparando sus comidas.

En un punto, mientras la influencer de 29 años conversaba con Pocho de Nigris, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio siguió pendiente de la cocción de lo que parecían ser unos panqueques.

De acuerdo a los fanáticos de la emisión, el último líder de La casa de los famosos aprovechó que su compañera estaba distraída para supuestamente escupir una uña sobre la mezcla en el sartén.

Los usuarios en redes no solo opinaron que lo hizo adrede, sino también que dicho hecho estaría relacionado con la santería, una creencia religiosa que la madre de Osorio ha confesado practicar.

Emilio haciendo la brujería de la saliva contra Wendy tal y como lo hizo niurka con Laura bozzo en su temporada 😡😡 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ZhBdf7HYbY — Lord Peña (@LuisPea77378920) July 25, 2023

“Se mordió una uña y la escupe en la comida eso lo hacen según para dominar a la persona ellos que creen en esas cosas”, comentó un usuario en la red social TikTok ante las imágenes.

“Es brujería y se llama: cebar, utilizan la saliva para someter a la persona y prácticamente estar encima de ellos”, agregó otro en Twitter. Incluso Jessica Esotérica comentó al respecto en TikTok.

“Esta persona (Osorio) viene concentrada y troza uña, después voltea hacia los lados porque sabía que iba a hacer algo obvio y notorio… Lo siento gallina (Niurka), el pollo es indefendible”, dijo.

Hay que destacar que el clip no permite apreciar si el protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia? efectivamente escupió sobre los panqueques, solo que se reclinó sobre el sartén.

El momento en el que Emilio Osorio supuestamente habría escupido la comida de Wendy Guevara | (ViX+)

“Se ve como voltea para que no lo vean y junta rápido saliva”, “Es una asquerosidad. ¿Cómo lo permite la producción?” y “¡Parece que le salió! Estará insufrible la semana” son unas impresiones.

Sin embargo, también hubo internautas que salieron a defender al también cantante de 20 años de edad alegando que nunca escupió la comida de Guevara y solo se inclinó para oler la preparación.

“No le escupió, solo estaba olfateando su comida. Ya no saben ni qué inventarse”, “Jamás escupió. Se agachó a oler. Siempre que cocina, lo hace”, “No se ve nada, ¡no inventen!” y “Mientras no se mire la saliva, solo están suponiendo” fueron comentarios que lo defendieron.

Emilio Osorio es el integrante de menor edad en 'La casa de los famosos México' | (Instagram)

Niurka y Romina Marcos salen en defensa de Emilio Osorio

Sin embargo, no solo cibernautas salieron a callar las especulaciones, Niurka también decidió pronunciarse ante las acusaciones que se están haciendo en contra de su hijo en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la vedette cubana atacó a todas las personas que señalaron a su retoño de “hacer brujería” y envió un fuerte mensaje a la producción del reality show.

“Les voy a decir por qué es peligroso cuando yo me quedo picada. Si tienen alguna duda, pregúntenle a Galilea (Montijo, presentadora de La casa de los famosos), ella es santera”, expresó.

“Por cada una ofensa que le hagan a mis santicos y a mi bebé, que ni put* idea tiene cómo hacer brujería, porque aquí la que es santera efectiva soy yo, voy a mencionar a Galilea”, advirtió.

Niurka defendió a su hijo menor de las acusaciones de brujería | (Instagram)

De igual forma, Romina Marcos, la hermana del menor de los integrantes de La casa de los famosos, defendió a Emilio de los señalamientos que se han hecho en su contra y negó que practique santería.

“Mi hermano ni escupió en la comida de Wendy, ni quiso quemar a Wendy, ni está haciendo brujería a Wendy, ¿Ok? Ni tampoco le está haciendo bullying a Nicola…”, explicó en un tiktok.

“Nada más están difamando a mi hermano, y esa es la verdad. La única persona que practica la religión dentro de la familia es mi mamá, ni Emilio, ni yo”, agregó la actriz.

“La respetamos y sabemos mucho porque mi mamá es la que la práctica y nos ha enseñado, pero Emilio no, ni siquiera es brujería, es una religión, es fe”, sentenció.