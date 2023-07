“Eres mejor que Messi”: Nicola Porcella recibe emotiva carta de su hijo que lo armó de valor

Nicola Porcella se está perfilando como uno de los favoritos para llega a la final de La Casa de los Famosos no sólo por la complicidad que ha generado con Wendy Guevara sino por su gran corazón.

Con la reciente visita de Fiorella, su madre, el peruano mostró su lado más vulnerable al romper en llanto por la emoción.

Al entrar a la casa, Fiorella le dio un gran abrazo a su hijo para después ser presentada a cada uno de los participantes. De inmediato, esbozó una sonrisa al ver a Wendy Guevara, a quien Porcella presentó como “su esposa”.

Nicola recibió muchas sorpresas pero sin duda, la más emotiva fue una carta escrita por su hijo Adriano, que tiene 11 años.

¿Qué dice la emotiva carta del hijo de Nicola Porcella?

El actor leyó en voz alta las palabras que plasmó su hijo, desatando lágrimas y risas entre los habitantes de la casa.

“Hola papá, si lees esto es porque sí lo dejaron pasar y quiero que sepas que te extraño mucho, pero no quiero verte porque significaría que saliste eliminado. Pero aún así salgas, estoy orgulloso de todo lo que has logrado”

El pequeño dejó claro que está muy orgulloso de su papá y las palabras con las que expresó su grandeza, le llegaron al corazón pues incluso lo comparó con el astro del futbol, Lionel Messi.

“Deja de menospreciarte, porque eres mejor que Messi (no en el futbol). Ahorita tú eres tu mayor rival, así que no te dejes manipular y cree que eres el más grande, porque así lo eres para mí.

“Tal vez no pueda ir, pero recuerda que soy tu fan número uno en el mundo. Me debes un viaje porque me invitaron a la Riviera Maya, pero no pude ir porque estás encerrado”.

Eso sí, Adriano aprovechó para pedirle que controle sus arranques de ira, recordando que se lastimó una mano tras pegarle a una puerta. También con humor le pidió que no mostrara ciertas partes de su cuerpo. “No golpees más puertas ni otras cosas. Deja de mostrar el poto y tu pipi chiquito, que ahora todo México sabe que lo tienes chiquito”.

”Por favor, cuídate, no golpees más puerta ni otras cosas. Deja de mostrar tu pipi chiquito que ahora todo México sabe que lo tienes chiquito”

Adriano cerró su carta expresando lo mucho que ama a su papá y que lo espera para ver películas. “Pero, sobre todo, te amo y extraño, y espero que la próxima vez que te vea seas un campeón. Espero volver a ver una película mientras pedimos comida y me quedo dormido. De Adriano para el mejor papá del mundo. ¡Eres el mejor!”.

En redes sociales, internautas le aplaudieron a Nicola por ser tan buen papá y a Adriano por ser tan ocurrente y hacerlos llorar. “Fui Poncho llorando con la carta de Adriano!!”; ““deja de menospreciarte” los hijos son grandes maestros”; “La verdad creo que Nicola es quien más merece ganar este reality, que bonita persona ha mostrado ser”; “Weyy no puede ser Nicola me tiene enganchada al 100% en este programa ... su autenticidad, su ángel... he llorado con él, vivido sus crisis con él, reído con él, me he enamorado con él... Nicola no nos dejes nunca”, se lee.