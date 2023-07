Lo vuelve a hacer: Periodista español sugiere que Shakira pudo ser “una tentación” para Rauw

La ruptura de la relación entre los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro sorprendió a todos este 25 de julio, pues además de muy enamorados, solo cuatro meses atrás se habían comprometido en matrimonio y ella en junio conversó sobre lo emocionada que estaba por llegar al altar, incluso, que tenía varios vestidos para la ceremonia. Sin embargo, todo quedó en planes, pues se rumoró que una tercera persona sería la causante de la separación.

Dos modelos de colombianas fueron vinculadas con el boricua, aunque él desmintió esto a través de un breve comunicado que publicó este miércoles 26 de julio a través de las historias de su cuenta en Instagram. Mientras que la misma Rosalía rompió el silencio este jueves 27 de julio al manifestar que solo ellos saben lo vivido.

Rosalía y Rauw Alejandro rompieron su compromiso Una infidelidad por parte del boricua con una modelo colombiana, Valeria Duque, sería la causa. (Instagram @Rosalia @valeriaduqueh @laurasanchezh_)

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió “La Motomami” en una de sus historias.

Sin embargo, ayer el periodista Alessandro Lecquio sugirió que sería Shakira quien podría estar detrás del fin de este romance de tres años, pues los dos compartieron en un río en Puerto Rico el fin de semana. Algo que desestimó el círculo cercano a la colombiana, pero ella decidió ignorarlos.

“Tentaciones seguro que tuvo”

Lecquio estaba en “‘El programa de verano” del canal Telecinco, donde manifestaron que el nombre de Shakira estaba sonando, pero no era nada confirmado y, por supuesto, que el español no dudó en atacar a la estrella latina: “Vamos a ser realistas, cuando tu trabajo te obliga a vivir de un lado para otro, siempre rodeado de personas es muy complicado mantener una relación. Si se distrajo, no lo sé, pero tentaciones seguro que tuvo más de una”, reseño el diario europeo ABC.

Además, acotó: “Luego, lo que no deja de ser curioso es que Shakira, que tanto se ha hecho la mártir culpando a Clara Chía, ahora se permita el lujo de dejar que se especule con ella en la crisis de la pareja. Digo yo, no lo sé, ¿eh?”.

Periodista español compara a Shakira con las parejas de los narcos (Insatgram @Shakira / Twitter @Alessandro Lequio SR)

No es la primera vez Lecquio se va en contra de Shakira. A inicios de mes, afirmó que la intérprete de “Sale el sol” viste “como novia de un narco colombiano”, tras su paso por la Semana de la Moda en París para la alta costura, donde ella fue la invitada especial de los diseñadores Viktor & Rolf. y Fendi.

“El look de Shakira es de novia de narco colombiano. Fuera de broma, yo he visto esos looks en esas películas, como Narcos”, dijo para el matinal televisivo “El Programa de Ana Rosa”.