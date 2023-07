Apio Quijano: “Espero que mis diablillos no se me empiecen a destruir entre ellos”

Apio Quijano se encuentra en plena promoción, luego de su salida de La Casa de los Famosos México el pasado domingo. Entrevistas, galas y grabaciones son parte de su día a día, algo que no le ha permitido asimilar todo lo que ha pasado. El influencer y cantante charló con Publimetro sobre este momento que vive tras el experimento dentro del reality show, reveló que hay un antes y después de Apio.

En el confesionario con Apio Quijano

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación tras salir de la casa?

— Honestamente muy cansado y muy abrumador. La experiencia es muy dura para la mente, las emociones y para el cuerpo, salir es como no darte tiempo de asimilar, porque sales y ya estás en tour de medios, de una lado a otro y te empiezan a bombardear de imágenes, de comentarios y cosas. Creo que esto lo asimilaría en seis meses, pero tienes que hacerlo en una semana (risa). Debo seguir creando una opinión desde tu perspectiva para cada gala, y si ha sido algo muy fuerte, que aún no logro asimilar, espero hacerlo cuando descanse (risas).

Muchas cosas generaste dentro, ¿cómo tomas los comentarios sobre tu participación?

— La respuesta súper bonita del público. He recibido puros mensajes positivos, la gente en la calle me abraza, me da besos y los niños me saludan; la verdad, no pensé que iba a tener ese impacto ya hasta me dicen que soy el amix de México (risa). Ha sido para mí una respuesta súper favorable, sobre todo lo más bonito por ser la persona que soy, no la que pretendo ser. Siempre he sido ese ser humano y tenía muchas ganas de que lo conocieran.

¿Sentiste miedo al salir?

— Sabes una cosa, al estar encerrado nunca imaginas que puedan pensar de ti, salí con nostalgia, porque dejaba una parte de mis amigos y una historia. Para mí -afortunadamente- y desde mi agradecimiento, el 98% de los mensajes fueron y son positivos, de amor, besos y abrazos en la calle. Me ven con tanto cariño que yo puedo decir que ya gané, porque mi objetivo era tener una nueva conexión con el público; es decir, la tuve hace muchos años con Kabah, después con el regreso y se ha mantenido ese amor, pero generar algo más personal y que la gente lo haya tomado desde lugar tan positivo, pues para mí fue mi regalo más grande, eso me ha ayudado a sentirme, otra vez, en la realidad con más seguridad.

“Gracias al público por recibirme tan bien y espero que siga dando un buen ejemplo” — Apio Quijano

¿Cuál es el estado de tu salud mental?

— Sabes algo, para mí esta era una experiencia muy importante, porque mi reto fue más personal y espiritual. Al final, este tipo de experimentos, que nacen como realities, son mucho la auto observación de tus reacciones, de quién eres y cómo eres. También, convivir con este tipo de personalidades con las que te encierran y cómo logras manejar las agresiones, el amor, el contacto y entablar una paz ante tanta sacudida de emociones. Mi objetivo fue demostrar quién soy, desde mi transparencia y vulnerabilidad ante el público; obviamente, siempre con ese miedo de cómo van a reaccionar, porque siempre estamos con esa parte del bullyng y esa discriminación dentro de una sociedad, pero era momento para decir quien soy y compartirles mi sensibilidad.

El Team Infierno se volvió un fenómeno, ¿qué eres más diablo o ángel?

— Obviamente soy Team infierno, principalmente porque hay dos gallos para mí dentro del equipo. Gran sorpresa me llevé al salir y ver que hay canciones, memes y la audiencia se puso la camiseta del infierno. Estoy muy agradecido por ser parte del equipo, a pesar de las personalidades tan fuertes y tan diferentes, pues logramos tener un mismo objetivo, eso habla de lealtad, coraje y unión. Ahora, voy dirigido a esa parte de las personas con las que verdaderamente conecté desde un lugar más profundo y son mi gente que apoyo. Espero que mis diablillos no se me empiecen a desmoronar o a destruirse entre ellos, porque estuve ahí, se que el estrés y la tensión cada vez se incrementan, sobre todo cuando hay premios de por medio, uno puede cambiar mucho. ¿Y si soy más diablo o ángel? Creo que todos tenemos una dosis en nuestra personalidad (risa).

¿Es cierto que te llevaste todo de la casa?

— Es algo muy chistoso, cuando uno sale lo último que quiere es dejar rastro de ti, dejar contaminado un espacio y ese fue lo que hice, sobre todo me llevé cosas que nunca nadie de ellos lo iban a necesitar. Las cosas que yo consideré que necesitaban las dejé, como todo el kit que me regalaron de ejercicio, mis guantes, mis ligas y cualquier cosa que me hubieran pedido yo lo hubiera dejado. Para mí, mi educación me enseñaron a dejar un espacio limpio, y entiendo que como están viviendo las cosas, todo lo pueden ver desde un lado negativo, pero esa no era mi intención.

Entra al confesionario de Publimetro

Apio Quijano estuvo 50 días dentro de La Casa de los Famosos.