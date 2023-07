¿Florinda Meza de nuevo en una batalla legal?: “No es cuestión de herencia”

A pocos días de cumplirse tres años desde que se transmitió por última vez todos los programa de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, esta lunes su viuda, la actriz Florinda Meza, se pronunció sobre la negociación con Televisa que estaría haciendo el hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, pues es él quien ahora tiene todos los derechos de los personajes.

En una rueda de prensa por su colaboración especial en la obra teatral “Ugo, Pako y Joseluiz”, los medios de comunicación aprovecharon para consultarle sobre este tema, algo que la enfureció mucho, pues no desea centrar la atención en este tema. Sin embargo, despejó algunas dudas al respecto.

“Yo no puedo llegar a un acuerdo (con Televisa). Ya su hijo, sin que yo me enterara, me entero después estuvo en acuerdos, pero parece que algo no cuajó. No depende de mí, aunque fui colaboradora en los programas y debería ser con quien hablaran. No es cuestión de una herencia, es cuestión de derecho de autor, pero no depende de mí”, dijo la actriz que por años interpretó el papel de Doña Florinda en el programa “El Chavo del 8″, y a la “Chimoltrufia”.

Sin embargo, afirmó que si es el público es que está ansioso porque el “El Chapulín Colorado” y sus amigos regresen, pues instó a que sean estos quienes “soliciten y bombardeen a Televisa que podría ser quien comprara (los derechos de transmisión)”, le dijo a “La cueva de Patty” en una rueda de prensa.

Polémica por la bioserie de “Chespirito”

En mayo de este año, HBO Max y Warner Bros anunciaron que están trabajado en lanzar la serie del comediante, que falleció el 28 de noviembre de 2014: “HBO Max llevará a la pantalla la vida de uno de los personajes más queridos de la TV latinoamericana: ‘Chespirito’. Es la primera bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, un ícono del entretenimiento familiar, creador de personajes como ‘El Chavo del 8′ y ‘El Chapulín Colorado”.

Ante esto, Meza afirmó que todo lo relacionado con este tema está relacionado directamente con ella, ya es quien tiene los derechos biográficos, pero acotó: “Nadie ha hablado nada” y aclaró que hasta ahora no está demandando a nadie.

Y señaló que sí ha pensando en hacer una serie sobre la carrera de su marido, pero destacó que no es su prioridad en la actualidad, porque ella está enfocada en volver a actuar, pues le “gustaría tener ahorita las posibilidades y facilidad de pasarme una temporada aquí (en México) y hacer teatro”.

Manifestó que desea sacar a flote nuevamente en Broadway su obra “Reina Madre”, ya que explicó que todo el dinero que tenía para la obra lo perdió en la primera fase, y en la que quedó, por la llegada de la cuarentena radical por la pandemia de la Covid-19. “No tengo el dinero para volver arrancar, además, quisiera llamar a otro director”.

También conversó sobre las declaraciones que hizo Carlos Villagrán sobre ella: “Esos que se cuelgan de mí para hacerse publicidad, allá ellos. Debo agradecerle a todos los que hablan mal de mí, porque con eso están demostrando que debo ser muy rentable porque hacen eso para halar prensa y presencia, y por otro lado, que si supieran lo que yo pienso de ellos, hablarían peor”.