El perfume que usa Nadia Ferreira es para las más elegantes y coquetas: cuesta menos de 30 dólares

No hay duda que Nadia Ferreira es una de las famosas más elegantes, algo que transmite con sus looks, pero a la vez con su aroma gracias al perfume que usa a diario.

Nadia Ferreira @nadiatferreira (Instagram)

Escoger una buena fragancia, acorde a nuestra personalidad, el evento al que vamos y la hora del día te permite quedarte en la memoria olfativa de los que te rodean como una mujer con clase y pulcra, así como expresa tu personalidad y te hace más atractiva.

¿Cuál es el perfume que usa Nadia Ferreira?

La ex reina de belleza tiene claro que no le puede faltar un buen perfume cada vez que va a salir de casa, por esta razón Nadia Ferreira usa A Girl in Capri, de la marca Lanvin Parfums, el cual incluso ha recomendado a través de sus redes sociales.

“Mi nueva fragancia favorita”, dijo en su cuenta de Facebook posando al lado de esta creación que según los expertos pertenece a la familia olfativa cítrica y es ideal para usar, sobre todo, en las mañanas y tardes.

Desde su lanzamiento en 2019 ha cautivado a miles, más allá de la esposa de Marc Anthony, gracias a sus notas de limón italiano, bergamota, flor del pomelo, notas marinas, trozos de madera, almizcle blanco y ámbar.

De acuerdo con su creadora, la perfumista Sophie Labbe, fue creada inspirada en la costa de Amalfi y en un cálido verano mediterráneo, en una joven de sonrisa brillante y mirada chispeante, que irradia confianza y libertad.

Rayos del sol y flores frescas se hacen presente en su aroma que es perfecto para los días de primavera-verano. Asimismo, el perfume que usa Nadia Ferreira goza de un increíble precio porque se consigue en el mercado entre 25-35 dólares.