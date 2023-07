De trabajar en Disney al circo: novia de Emilio Osorio se defiende de quienes la critican

Mientras Emilio Osorio ha dado de qué hablar con su participación en La Casa de los Famosos, su novia Karol Sevilla ha acaparado las tendencias tras defenderse de las críticas por trabajar en un circo.

La joven ha destacado por sus protagónicos en series de Disney Channel y Disney+ sin embargo, no deja pasar ninguna oportunidad de seguir nutriendo su carrera por lo que actualmente se encuentra haciendo una participación en especial en el circo de ‘La Chola Chabuca’ en Perú.

Karol Sevilla Así es la participación especial de la actriz en el circo (Instagram)

Pese a que fue muy bien recibida por sus seguidores y los asistentes al show, internautas se ha dedicado a denigrarla diciendo que “su carrera se acabó” por aceptar trabajar en un show “como ese”. Aunque sus seguidores salieron en su defensa, la misma Karol tuvo que hacer uso de sus redes sociales para enviar un mensaje directo para poner en su lugar a los haters.

“He visto mucha gente que me ha tirado ‘hate’ como preguntándome por qué estoy en el circo, rebajando el trabajo y la verdad lo único que le quiero decir a esas personas que aprendan a respetar los trabajos de los demás porque ningún trabajo es menos”, comenzó su video.

Karol Sevilla La actriz se ha tenido que defender de quienes la critican (Instagram)

La actriz destacó que ha aprendido mucho de quienes trabajan en un espectáculo de ese tipo, desde los artistas hasta quienes están detrás. “Todo trabajo se respeta, todo trabajo es súper valorado y personalmente yo cada día admiro más a la gente que está trabajando en el circo. No solo trapecistas, talentos o cantantes, bailarines, sino también la gente de atrás que todos los días trabaja para que salga una función excelente”, agregó.

Finalmente agradeció la oportunidad que se le ha presentado. “Que cosa más maravillosa me está pasando, y que cosa más bella estoy viviendo en este momento de mi vida”, finalizó.

Internautas aplaudieron sus palabras, expresando: “Me pasa lo mismo, soy coreógrafa del circo y estoy cansada de explicar el trabajo. Cuando es mágico y hermoso y estoy orgullosa de ser parte de él”; “reo que es un trabajo dificil el circo es como el teatro estar delante de un escenario y darlo todo es un trabajo q no todos pueden suerte y fuerza”; “la gente critica lo que no puede lograr , que soporten”; “la gente siempre va hablar. no les agas caso karol tu brilla en lo que te gusta. tus sueños que es lo importante”.

De Disney al circo: los grandes pasos de Karol Sevilla

Karol Sevilla La actriz no se ha cerrado únicamente a proyectos Disney (Instagram)

Karol Sevilla no ganó popularidad por su romance con Emilio Osorio, pues ella ya tenía su propia carrera y séquito de fans. Aunque el romance que inciaron a mediados de 2020 tras grabar juntos una canción para la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? dio de qué hablar, Karol ha estado en el mapa desde muy pequeña.

La actriz inició su carrera de actriz desde muy pequeña en telenovelas mexicanas como ‘La rosa de Guadalupe’ y gracias a que se le presentó la oportunidad de protagonizar la serie Soy Luna, de Disney, saltó a la fama internacional con uno de los grandes de la industria.

Actualmente Karol tiene 23 años y ha triunfado como cantante, convirtiéndose en uno de los íconos infantiles y juveniles más relevantes del momento. El año pasado protagonizó la serie Siempre fui yo, de Disney+.