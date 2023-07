La mamá de Matilda apareció en Barbie: Así se ve Rhea Perlman 27 años después de la icónica película

La icónica Rhea Perlman aparece, a sus 75 años, en la exitosa película de Barbie. La generación que creció en los años 90 la recuerda como la mamá de Matilda, pero tiene papeles legendarios en la industria del entretenimiento.

Cuando hizo de la mamá de Matilda, en 1996, Rhea tenía 48 años. Era, además de la madre de la niña con poderes mágicos, la esposa de Danny DeVito. Ahora, 27 años más tarde, con 75 años hace de Ruth Handler, la creadora de la icónica muñeca Barbie.

Aunque destaque por su papel en Matilda, Rhea Perlman es conocida principalmente por su papel como Carla Tortelli en la exitosa serie de televisión Cheers, que se emitió desde 1982 hasta 1993.

Por su interpretación en Cheers, Rhea Perlman ganó cuatro premios Emmy en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

La actriz Rhea Perlman (la mamá de Matilda), interpreta a la creadora de la muñeca Barbie, Ruth Handler, en la película de Barbie pic.twitter.com/Vq42vnZ2j5 — Indie 505 (@Indie5051) July 23, 2023

Antes de su papel icónico en Cheers, Rhea Perlman había trabajado en teatro y había aparecido en varias películas y programas de televisión. Después del éxito de Cheers, continuó con una carrera prolífica en la actuación, participando en numerosas producciones televisivas y cinematográficas.

A lo largo de su carrera, Rhea Perlman ha demostrado su versatilidad como actriz, mostrando su talento tanto en papeles cómicos como dramáticos. Su encanto y personalidad distintiva la han convertido en una figura querida en la industria del entretenimiento.

Fuera de la actuación, Perlman ha sido una defensora activa de diversas causas sociales y ambientales, apoyando organizaciones como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) y la Asociación Nacional de Fibrosis Quística.