Carolina Miranda: “Hoy en día las mujeres tienen otra mirada como lo vimos en Barbie”

Carolina Miranda hace de la actuación un propósito en la vida, por lo que mantiene su buen paso con proyectos en diferentes países desde Colombia, Estados Unidos, España, Argentina hasta México. Durante la entrevista con Publimetro, relató que que entre tanto trabajo, hay algo que la mantiene relajada, “me encanta y soy fan de Karol G me pone de buenas y relaja”, dijo.

La actriz, que muchos creen que es extranjera, nació en Irapuato, Guanajuato, “muchos creen que por ser güera de ojo azul, pues soy rusa (risa). Soy mexicana 100%, lo que pasa es que he tenido la bendición de trabajar mucho en el extranjero. He representado a México con la frente en alto, por Colombia, Estados Unidos, Argentina y España”, compartió Carolina Miranda.

Durante una breve visita a Guadalajara, la protagonista de la telenovela Tierra de esperanza, realizó una actividad como embajadora de la marca Ann Chery.

“Mucho ha cambiado el tema de las fajas, ya no solo son algo estético, sino son aliadas para la salud. Por ejemplo, ahora está de moda moldear el cuerpo y la mujer puede elegir cómo verse”, añadió.

“Ver como hasta Barbie dejó de ser un objeto, dice mucho. Hemos avanzado lentamente, también creo que podríamos avanzar con más fuerza, pero actualmente el papel que le dan a la mujer, la exposición en series, películas e incluso que el título en los créditos sea el primero, antes que el hombre, pues ya hablamos de una evolución a nivel artístico muy importante” — Carolina Miranda

Con un gran número de proyectos en su carrera artística como series, películas y telenovelas, Carolina Miranda, señaló que viene un personaje que sorprenderá a todo el mundo.

“Los personajes no los he buscado, sino que me llegan. Lo mejor es que son desde el punto de mujeres empoderadas y hasta el momento no rechazaría ningún personaje, porque lo primero es no juzgar la historia de alguien o lo que se quiere contar. Próximamente se van a sorprender con un nuevo personaje y no van a saber que soy yo. No puedo decir nada, pero se van a sorprender, porque hasta yo me sorprendí (risa)”, señaló.

Con series como Señora, La Coyote, ¿Quién mató a Sara?, Dani Who?, Claramente, la actriz tiene en la mira a Hollywood.

“Me encantaría irme a Hollywood, que ahorita está pasando por un momento de cambio y por la huelga tendremos que esperar, pero si sería trabajar en otro idioma. Por ahora, ya salió Perfil falso en Netiflix, estamos en Tierra de esperanza, vamos a estrenar otra película”, adelantó.

Barbie y el poder femenino

Carolina Miranda reconoció que tantos en las películas, series y telenovelas ha cambiado mucho la forma de retratar a las mujeres; incluso habló sobre la nueva imagen de Barbie en la pantalla.

“Todos los personajes que he encontrado en mi carrera son mujeres fuertes, valientes, líderes que llevan la batuta de una familia, de una empresa o negocio. Creo que hoy en día las mujeres tienen otra mirada, más desde ese punto en donde nos dan un lugar para que nosotras salgamos adelante y se exponga la fuerza que tienen las mujeres”, puntualizó.

Agregó que el mundo se está pintando de rosa, pero eso no significa que sea algo superficial.

“Ver como hasta Barbie dejó de ser un objeto, dice mucho. Hemos avanzado lentamente, también creo que podríamos avanzar con más fuerza, pero actualmente el papel que le dan a la mujer, la exposición en series, películas e incluso que el título en los créditos sea el primero, antes que el hombre, pues ya hablamos de una evolución a nivel artístico muy importante”, finalizó.