Michelle Vieth quiso parecer Barbie pero terminan confundiendola con Aracely Arámbula (FOTOS)

Con el estreno de la película de Barbie, el mundo entero se ha dedicado a rendirle homenaje a la muñeca. Incluso los famosos no han podido resistirse y en redes sociales se les puede presumiendo sus mejores looks Barbie.

Michelle Vieth intentó unirse a la tendencia pero no salió como esperaba pues internautas no perdonaron el exceso de filtros que aplicó.

“@barbie @barbiethemovie Gracias @delarosamakeup por Hacerlo posible ¡¡Eres Único!! @jre_cosmeticsmx @javierdelarosamakeupinstitute Hair • @siete30salon @730hbp Peinado • @carlosechavarria_ IG Stories”, escribió la actriz en su publicación de Instagram.

Michelle Vieth La famosa sorprendió caracterizada de Barbie (Instagram)

Muchos le señalaron que “no necesita” arreglarse nada pues ella posee belleza natural a sus 43 años. “Aquí la situación no es si es bonita, peque ella lo es, pero mostrar una cara que no es ella, que mensaje da a las chicas que la siguen?? Estás fotos carecen de amor propio, no lo necesitas Michelle. Amate como eres. La belleza natural que te caracteriza”; “Esta no es Michelle Vieth no inventennnnn, como figura pública no deberías hacer esto, no lo necesitas eres bella!!!”; “Michelle tu eres hermosa, no te cambies así con tanto filtro”, se lee.

Aunque se trata de un maquillaje y caracterización profesional, ante sus seguidores “abusó” del photoshop, al grado de “no parecer ella” sino Aracely Arámbula. “Pensé que era Araceli Arámbula”; “¿Aracely Arámbula eres tú?”; “Te pareces más a Aracely Arámbula que a Michelle Vieth”.

Michelle Vieth generó polémica en redes sociales sin embargo, ella jamás se ha enfocado en las críticas destructivas sino en pasarla bien. Es por ello que la protagonista de ‘Mi pequeña traviesa’ no dudó en hacer toda una sesión fotográfica presumiendo su look.

Michelle Vieth (Instagram)

Hace unos meses, la actriz también probó el famoso filtro de Barbie con el que se presentó como “La Barbie Michelle Vieth”

Michelle Vieth (Instagram)

La belleza natural de Michelle Vieth

Si bien Michelle Vieth se llenó de críticas por sus fotos de Barbie, no hay que olvidar que se trata de un maquillaje con el propósito de parecer muñeca.

Además, la actriz posee una belleza natural que ha conservado a auss 42 años. En sus redes sociales se puede ver que parte de la clave de su “eterna juventud” está en el estilo saludable de vida que lleva.

Para obtener su piel de porcelana, en varias ocasiones ha presumido que recurre a las mascarillas coreanas de colágeno, las cuales brindan hidratación a la piel para darle brillo y sedosidad y así mejorar su aspecto.

Michelle Vieth (Instagram)

Eso sí, Michelle Vieth no ha temido en confesar que sí ha recurrido al bisturí para hacerse “arreglitos” y ha asegurado no estar arrepentida de ello.

“No tengo problema en compartir lo que me hago porque al final de cuentas todos queremos lucir bien, mi base es la alimentación, tengo 4 hijos y quiero ver a nuevas tecnologías para probar, yo solo he tenido como operaciones, mis cesáreas, de ahí en fuera lo único que me hice fue reafirmar el busco”, expresó.