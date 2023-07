“¿Has visto a papá?”, la pregunta de Sergio Mayer a su nieta que recuerda la ausencia de su hijo

Luego de que el 19 de julio se dio a conocer que Sergio Mayer está entre los nominados de la semana, las cosas se pusieron nostálgicas en La casa de los famosos. Y es que no sólamente es la primera vez que el Team Infierno corre el riesgo de tener a su primer expulsado sino porque el ex Garibaldi recibió una inesperada visita que lo hizo llorar.

Ahora, este 20 de julio, los integrantes de LCDLF fueron convocados en la sala para recibir una videollamada de nada más y nada menos que Mila, la nieta de Sergio Mayer. “Hola abuelo. ¿Cómo estás? Espero muy bien quería decirte que estoy muy emocionada porque soy Team Infierno y te extraño mucho”, saludó la pequeña.

Sergio Mayer

El cantante se decepcionó al ver que se trataba de una grabación pero nunca esperó que Mila en realidad estaba en el patio, lista para tomar el control de la casa. La pequeña corrió a los brazos de su abuelo, quien no pudo evitar llorar de emoción.

Eso sí, no pasó desapercibido que mientras la abrazaba con cariño, le preguntó si había visto a su padre, Sergio Mayer Mori. La pequeña contestó que “sí” y de inmediato Sergio le confesó que estaba llorando porque hacía mucho que no la veía.

Sergio Mayer

La pregunta de Sergio llamó la atención en redes sociales pues se sabe que su hijo no ha sido el papá más presente, además de los problemas que ha tenido con Natalia Subtil, madre de Mila.

¿Qué pasó entre Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil?

La historia de amor y desamor de Mayer y Subtil ha estado llena de controversia no sólo por la diferencia de edad que había entre ambos cuando dieron la bienvenida a la pequeña Mila sino por la larga lista de reclamos y confrontaciones legales por la manutención de ésta.

La modelo brasileña ha acusado en varias ocasiones a Sergio de ser un padre desatendido al no darle para su pensión alimentaria y tampoco buscarla.

Aunque él siempre se ha defendido, el mismo Sergio Mayer papá se ha mostrado preocupado por la situación, por lo que no es extraño que siempre le pregunte a la pequeña por él.

Sergio Mayer El cantante siempre se ha preocupado porque su hijo vea a su nieta Mila (TikTok)

“Lo que pasa es que ya lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada. Él lleva nueve meses viviendo en España y hasta hace dos, Mila seguía hablando con él; cada vez que iba camino a clases, a las 7 de la mañana, le marcaba a su papá, porque allá donde vive eran las 2 de la tarde. Pero eso ya no ha ocurrido, ya no le marca”, dijo en Natalia en una entrevista en 2022.

Mila, el mejor regalo de Sergio Mayer

En otro momento, Sergio entra al cuarto del confesionario junto con la niña para conversar con ‘La Jefa’ y volvió a mencionar a su hijo pues cuando formó parte del reality Big Brother en 2003, fue este quien lo visitó de sorpresa. Ahora le agradece que le dio a su nieta Mila.

@chismesroguez Momento emotivo cuando Mila entra al confesionario con su abuelo Sergio Mayer 😱🤘🏽🥹 ♬ sonido original - Chismes Roguez

“No tengo palabras, el que Mila esté aquí...he estado todos los días mandando mensajes. ¿Te han pasado los mensajes cuando digo que te amo y te extraño? (...) Este es el regalo más hermoso que me ha dado la vida que es mi nieta”.

Después de recorrer la casa, la pequeña tuvo que despedirse de todos no sin antes repartiles unos regalos. Sergio agradeció la oportunidad que le dieron de verla de nuevo y afirmo que ella le dio la fuerza para seguir en la competencia.