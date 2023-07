Cumplen la última voluntad de Talina Fernández y así quedó su herencia

A casi un mes del fallecimiento de la conductora de televisión y radio, Talina Fernández, su familia cumplió la última voluntad: esparcir sus cenizas en el mar. Fue en la bahía de Santa Lucia, en Acapulco, México, que los parientes terminaron de despedirla. Su hijo Gerardo Patricio Levy, conocido como “Pato”, dio los detalles de la ceremonia íntima que se realizó este jueves 20 de julio.

En el último adiós estuvieron presentes Pato, sus dos hijos y Lucero, la mejor amiga de Talina. “Salió todo muy bonito y emotivo. Rentamos un barquito y en un atardecer hermoso (esparcimos sus cenizas). Llevamos unos caracolitos, flores y frutas, todo para regalarle al mar”, detalló Levy en un contacto con el programa Sale el sol.

Cumplen la última voluntad de Talina Fernández La artistas falleció el 28 de junio por una leucemia. (Instagram @patolevy)

Contó que para la “Dama del buen decir” el mar tenía gran significado. En su cuenta en Instagram, Pato dedicó unas palabras: “Hoy al atardecer concluimos con los deseos de mi mami, dejándola en el mar tal y como ella lo solicitó. Solo terminan las peticiones, pero los recuerdos son para siempre”. Mientras que en la cuenta de Talina, sus descendientes también dejaron un mensaje en su nombre: “Ya descansando en mi elemento”.

Pato afirmó al programa que su madre fue muy feliz haciendo su trabajo: “Solo he tenido comentarios lindos del público de todas partes del mundo. (...) Mi mamá dejó muchas huellas en muchas personas. (...) Siempre tenía una cosa linda que decir, espero llegarle a la talla, la vara nos la dejó muy alta para todos (...) Dedicaré lo que me queda a seguir subiendo contenido y a seguir haciendo programas”, expresó el mejor de los hijos de Talina.

Así quedó la herencia de la “Dama del buen decir”

Pato también se pronunció sobre la herencia de la comunicadora, ya que aseguró que en sus planes siempre estuvo dejar paz entre sus herederos porque no deseaba que se pelearan, por tal razón quería repartir todo en vida. Sin embargo, tras asesorarse legalmente descubrió que no eran viable como ella pensaba, por lo que dejó todo bien repartido en su testamento.

“Ella quería que cuando muriera no hubiera broncas, temas con el testamento o peleas entre hermanos y sobrinos. Una semana antes le dije: Faltó arreglar ciertos pedacitos para que todos quedaran como debiera ser’, y una semana antes de que mi mami muriera fuimos con el notario arreglamos el testamento. Todo el mundo tiene lo que le toca, todo el mundo quedó cubierto. ¡Bendito sea Dios! no dejó problemas a nadie, no quedo inconcluso, todo muy bien preparado”, dijo Levy.

Afirmó que al momento de la lectura de la sucesión testamentaria deben estar con el notario todos, sus dos hijos: Pato y Juan Jorge “Coco”; así como sus nietos María, Paula y José Emilio, los hijos de su difunta hija Mariana Levy. Además, acotó: “Los tres (nietos) están metidos (y recibirán) en partes iguales (la herencia).

Talina falleció el 28 de junio, luego de tener un mes agónico de dolores en su casa producto de la leucemia que padecía. Finalmente fue trasladada a un hospital en Ciudad de México, donde murió a los pocos días de internada.