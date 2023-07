“No te pareces”: Michelle Vieth se transforma en Barbie y la critican por su aspecto en fotos

La fiebre por Barbie está en su punto más alto y las celebridades no han dudado en sumarse al furor ocasionado por la película próxima a estrenarse, como lo hizo la actriz mexicana Michelle Vieth.

La estrella de 43 años se convirtió en la muñeca recreando uno de los looks más reconocibles de Margot Robbie en la cinta de Greta Gerwig para un evento en la Ciudad de México el 17 de julio.

Durante un encuentro del instituto de maquillaje de Javier de la Rosa, Vieth hizo la transformación enfundándose en un vestido con estampado gingham rosa parecido a uno de los que usa Robbie.

La famosa completó con tacones fucsia con pompones y un lazo a juego con su traje. Por último, complementó con un bolso con print del logo de la creación de Mattel y accesorios de cristales.

En cuanto al beauty look, la protagonista de telenovelas lució un maquillaje en tonos rosas hecho por el reconocido make-up artist de las celebs y llevó su rubia melena larga totalmente alisada.

Michelle cumplió su “sueño de ser Barbie por un día” con su reinterpretación de este atuendo de la protagonista del citado largometraje y posó en una sesión de fotos caracterizada como el juguete.

La intérprete luego compartió tres de las instantáneas que se tomó convertida en Barbie en una publicación en su perfil en Instagram. “Barbie by Javier de la Rosa”, escribió en la descripción.

Michelle Vieth se transformó como Barbie para un evento | (Instagram: @michellevieth)

Critican a Michelle Vieth por su imagen en fotos caracterizada como Barbie

Los usuarios en la red social no tardaron en reaccionar al post publicado este martes 18 de julio con muchos halagos para Michelle Vieth, pero también una ola de críticas hacia la luminaria mexicana.

Y es que, de acuerdo los internautas, la protagonista de Mi pequeña traviesa lucía totalmente irreconocible en los retratos y no solo por técnicas de maquillaje, sino por “abusar de los filtros”.

“¡Esta no es Michelle Vieth, no inventen! Como figura pública, no deberías hacer esto. No lo necesitas, ¡eres bella!”, opinó un fan. “No se parece a la Michelle que yo conocí”, comentó otro.

Mientras, un tercero dijo: “Aquí la situación no es si es bonita, porque ella lo es, pero mostrar una cara que no es ella, ¿qué mensaje da a las chicas que la siguen? Estas fotos carecen de amor propio”.

“¿Cuántos kilos de maquillaje para no parecerte a ti misma?”, “Nada qué ver. Tú tienes una boca superdelgada, una nariz ancha… ¡Mil filtros y más!”, “No te pareces nada”, “No inventes, tanto filtro, así no estás tú” y “Tiene un poco de cara tu filtro” fueron otras de las impresiones.

Michelle Vieth se transformó como Barbie para un evento | (Instagram: @javierdelarosamakeupinstitute)

Muchos cibernautas además coincidieron en que el rostro de Michel Vieth estaba tan retocado que hasta habían confundido a la famosa con la también actriz mexicana Aracely Arámbula.

Por supuesto, igualmente hubo personas que salieron a defenderla de las críticas. “Se supone que está caracterizada de Barbie. No hagan dramas”, pidió una seguidora de la madre de cuatro.

Cabe destacar que Vieth también subió otras imágenes menos editadas en donde aparece como Barbie y las reacciones fueron positivas. “Aquí sí se ve bien que es Michelle Vieth”, dijo uno.

“La Barbie más bonita”, “La Barbie traviesa” y “Linda como siempre” fueron otros comentarios.