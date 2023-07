Los 50: por qué ya expulsaron a una concursante y razones por las que actriz Thali García es “la más odiada”

Los 50, el nuevo reality de Telemundo, comenzó el pasado martes 18 de julio y con solo dos capítulos ya ha dado mucho de qué hablar.

Las competencias son el plato principal de este reality, pero las discusiones y polémicas no se quedan atrás y en el capítulo de este miércoles hubo una de las más fuertes y graves.

Las participantes Thali García, quien es actriz y ha participado en novelas como El señor de los Cielos, y Shirley Arica, quien es una modelo peruana protagonizaron una fuerte discusión en el baño de su habitación.

Cómo comenzó la discusión entre Thali García y Shirley que terminó en expulsión de una

La discusión entre Thali García y Shirley Arica comenzó cuando la actriz estaba en el baño maquillándose y la modelo llegó para cepillarse los dientes.

Según cuentan y se escuchó en el audio, ya que no hubo imágenes del hecho, Shirley le pidió a Thali si se podía maquillar en el espejo del cuarto y ella le dijo que no, que se podía cepillar allí tranquila al lado de ella, a lo que la modelo no quiso y le pidió que se saliera del baño, y fue cuando todo comenzó a subir de tono.

Thali también le pidió que se fuera del baño hasta que ambas se alteraron y según dijo Thali, Shirley la golpeó en el rostro, alterándola mucho y cuando pensaba responderle el golpe llegaron varios de los compañeros a separarlas.

“Estábamos así, y yo nada más siento que me empiezan a hacer para atrás, y cuando me agarra ella me pega en la cara (…) a mi no me vuelvas a tocar, salte hija de p***, me pegó, háblenle a producción, está en el reglamento”, se le escucha decir a Thali.

Mientras que Shirley aseguró “si ella me toca yo la toco, yo reconozco lo que hago le metí una cachetada porque se la merece”.

Luego de la fuerte discusión, la producción decidió expulsar solo a Shirley, porque fue la que cometió la agresión física y a Thali la dejaron continuar.

Sin embargo, esta decisión molestó a muchos en redes y aseguran que fue injusto la expulsión de una sola, cuando las dos cometieron violencia, e incluso piden que expulsen a Thali.

“Una real injusticia”, “Thali se hace la mosca m…. Se nota que fingió todo. Que la golpearon y nada que ver”, “Mi apoyo para Shirley, la otra fue quien empezó a insultar a la madre de Shirley, si debían expulsar debió ser a ambas”, “Hubieran botado a las 2, no solo a Shirley, Thali también empujó que injusticia !”, “🤬 La que debió de ser expulsada por problemática es @thaligarcia”, y “Fue muy injusto debieron irse las dos”, son de los comentarios que se leen en redes.

Muchos piden que expulsen a Thali García, pues la consideran “insoportable” y con “aires de superioridad” ya que en algunas oportunidades ha dicho que es actriz, tratando de “menospreciar” a los otros concursantes, o así lo siente el público.

Sin embargo, por los momentos Thali García sigue en la competencia y no recibió amonestación ni un llamado de atención.