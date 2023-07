Infidelidades, desplantes y peleas: Elizabeth Álvarez responde al último zafarrancho de su esposo

Desde hace meses, se ha especulado una crisis matrimonial entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, quienes llevan más de una década juntos.

Fue a principios de año que el actor fue captado presuntamente besando a su nutrióloga. Si bien ambos negaron una infidelidad y Elizabeth ha defendido a capa y espada a su marido, los problemas no han terminado.

Pese a que el actor ha estado muy activo en teatro y televisión, donde tuvo gran aceptación como villano de la telenovela Perdona nuestros pecados, al lado de Érika Buenfil y César Évora, nuevamente está envuelto en polémica.

Jorge Salinas tuvo un encuentro desafortunado con la prensa

El actor protagonizó un zafarrando en plena alfombra roja de la obra en la que participa junto a Victoria Ruffo, Sherlyn, Cristián de la Fuente y Pablo Montero.

Jorge Salinas confrontó a reportero que lo tocó 😱

Video: TvyNovelas pic.twitter.com/IK0BcpN0ob — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) July 16, 2023

Salinas estalló luego de que aparentemente un reportero hiciera contacto físico con él. El actor no disimuló su molestia y con gritos le pidió que no lo volviera a tocar. “No me vuelas a tocar. No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a poner la mano encima”, reclamó Salinas.

El reportero pidió una explicación a la agresión, a lo que el actor respondió: “No es ninguna agresión, simplemente no me vuelvas a tocar. Sí, yo sí (te puedo tocar), pero no me vuelvas a poner la mano encima”.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas son captados peleando en público

Elizabeth Álvarez

Fue en el programa Chisme No Like que se reveló un video en el que se ve a la pareja discutiendo en un restaurante. En las imágenes se observa una situación tensa en la que ella habla mientras él está comiendo e ignorándola. En un momento él le dice algo y ella le responde con ojos de fastidio. Según testigos, ella dejó el restaurante muy molesta.

De acuerdo con varios medios, todo el pleito se derivaría de un hartazgo por parte de la actriz, quien “ya no soporta” a su marido.

Elizabeth responde a la polémica

Elizabeth Álvarez

En medio de las especulaciones, Elizabeth Álvarez rompió el silencio y habló sobre lo que está pasando con Jorge Salinas. La actriz se mostró sorprendida respecto a lo que se ha dicho de su matrimonio, la infidelidad y los zafarranchos de su marido.

“Sabes qué yo lo tomo sabiendo quién soy, sabiendo lo que tenemos y pues nada, la verdad a veces me sorprende digo ‘ay, ¿por qué dicen esto?’, pero es normal, entiendo nuestro trabajo y a veces se dan situaciones que uno no puede controlar y no te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página”, dijo ante medios -y según lo retomó la reportera Berenice Ortiz- durante su asistencia a la puesta en escena ‘Vaselina’.

La actriz recalcó además que junto con su esposo han formado una familia muy bonita y que habrá cosas que a la gente no le parezca o que no les desee bien. Respecto a las especulaciones de divorcio, Elizabeth señaló:

“Mi amor, estoy tan contenta en mi matrimonio, que yo sé quién soy, que no necesito dar ninguna declaración, pero, sin embargo, que me la estás preguntando te respondo con mucho gusto, hay matrimonio Salinas Álvarez para rato, para lo que les quede duda”

Álvarez además defendió a Jorge por su reacción con el reportero que “lo tocó”, aunque reconoció que es temperamental:

“Las respuestas que de Jorge son a título personal porque él responde lo que quiera decir, como se siente en ese momento, sé que Jorge es un humano, un actor que es temperamental como un buen artista, pero de verdad que esos dos días pasaron, una no estaba y la otra me fui de largo porque estaban mis hijos en el Disney On Ice”