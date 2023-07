Hijo de Mariana Levy le rompió el corazón a Ana Bárbara con esta traición: ‘El Pirru’ finalmente dijo qué pasó

Hace unos meses se conoció que Ana Bárbara y el hijo de Mariana Levy, José Emilio Levy, tuvieron una fuerte discusión, al punto que se alejaron.

Y es que Ana Bárbara crio a José Emilio y Paula Levy, los hijos de Mariana Levy luego que ella falleciera y el padre de él, “El Pirru”se casara con la cantante.

Ana Bárbara crio con mucho amor a estos dos jóvenes y por eso pasó algo entre ella y José Emilio que los distanció mucho, pero tanto ella no ha querido hablar de lo sucedido.

Te recomendamos: “José Emilio se vende por dinero”, Talina está decepcionada de hijo de Mariana Levy y apoya a Ana Bárbara

Sin embargo, él sí se ha referido y aunque no ha detallado qué sucedió, sí se ha mostrado arrepentido.

“Tuve dos mamás una me la quitó la vida y con Ana Bárbara fui grosero y quiero pedirle perdón. Ella es mi mamá ella me cuidó, llegó y me agarró en brazos a los 8 meses y de las últimas cosas que hice fue insultarla, quedé muy mal con ella”, dijo el joven en una entrevista hace meses.

Pero, ahora, “El Pirru”, ha revelado qué fue lo que realmente pasó entre Ana Bárbara y José Emilio y es más grave de lo que se pensaba.

Lo que pasó entre Ana Bárbara y el hijo de Mariana Levy, según “El Pirru”

Lo que sucedió entre Ana Bárbara y José Emilio Levy fue grave según lo que reveló “El Pirru”, y es que contó que intentó extorsionarla.

Y es que explicó que José Emilio grabó a Ana Bárbara sin su consentimiento cuando estaban hablando, y aunque no dijo qué era lo que ella decía allí, sí reveló que el joven intentó chantajearla amenazándola con publicarlo.

“En 15 días, Emilio, no sé cómo, grabó un audio de Ana Bárbara y al otro día desapareció de Los Ángeles. Consiguió que alguien le mandara un boleto de avión y llegó a México. Meses después, la chantajeó con ese audio y dijo que lo iba a hacer público” dijo José María.

Te recomendamos: Ana Bárbara no se limita y a sus 52 años presume sus curvas en mini bikini

Esto fue lo que no solo molestó a Ana Bárbara sino que la decepcionó y entristeció, ya que ella crio a José Emilio con mucho amor y hasta hace poco vivían juntos y lo veía como a un hijo más.