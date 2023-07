Pato Borghetti dedica romántico mensaje a Odalys Ramírez por su cumpleaños: “Más enamorado”

Odalys Ramírez estuvo de fiesta el fin de semana. Y es que la conductora celebró el 16 de julio su trigésimo sexto cumpleaños y lo hizo rebosante de dicha, gratitud y expectación ante un nuevo capítulo.

Muy contenta de poder dar una otra vuelta más al sol, la famosa comenzó los festejos por su llegada a los 36 años un día antes en una gran fiesta en casa a la que asistieron familiares, amigos y colegas.

“Mañana cumplo 36 años y justo así recibo esta nueva vuelta al sol: agradecida, rodeada de una familia maravillosa y amigos que se han convertido en familia”, expresó en un post en Instagram.

“Con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir amando intensamente y de disfrutar cada minuto de cada día. ¡Feliz cumpleaños a mí!”, escribió para concluir junto a fotos del “OdaFest”.

Odalys Ramírez celebró su llegada a los 36 un día antes de su cumpleaños | (Instagram: @odalysrp)

A propósito de la celebración adelantada, sus seres queridos y seguidores comenzaron también a felicitarla durante el pasado sábado con mensajes llenos de buenos deseos a través de las redes.

Entre la avalancha de parabienes que recibió la presentadora de La casa de los famosos México, el más destacado fue el que le dedicó su pareja desde hace 12 años, el conductor argentino Patricio Borghetti.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti tienen una bella familia | (Instagram: @odalysrp)

Las palabras de Pato Borghetti a Odalys Ramírez por su cumpleaños

A través de su perfil en Instagram, el presentador de Venga la Alegría publicó el 15 de julio una foto donde se puede ver al grupo completo que asistió a la celebración de Ramírez junto a un romántico mensaje.

“Ya en unos minutitos cumple años la chica que me gusta, pero empezamos a festejarla antes. ¡Cuando pienso que no puedo estar más enamorado de ella, empieza un nuevo día y me doy cuenta que sí!”, comenzó el texto dedicado a la mamá de sus hijos menores, Gia y Rocco.

“¡Qué suerte haberte encontrado y perseguido para pedirte el pin de Blackberry! ¿Quién iba a pensar, mientras corrías para no dármelo, que 12 años y 2 hijos y un Santo después, seguiríamos tan enamorados y festejando la vida juntos?”, agregó, destapando detalles de su historia.

Por último, el también papá de Santino reconoció que es mejor gracias a la influencia de ella. “Sin duda, soy una mejor persona desde que estoy contigo y amo que generes eso en mí. Felicidades, Odalys. ¡Gracias a toda la familia y amigos que estuvieron! ¡Qué gran día!”, finalizó.

Odalys Ramírez celebró su cumpleaños 36 rodeada de sus seres queridos | (Instagram)

Ante las cariñosas palabras que le manifestó su prometido, la mexicana no tardó en responder dejándole saber que ella también lo ama con locura y el clan que han formado es su mejor obsequio.

“¡Te amo tanto! ¡Gracias por hoy! ¡Gracias por siempre! Mi vida es más linda porque tú estás en ella. Tú y nuestra hermosa familia son el mejor regalo”, contestó al pie del post dedicado a ella.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti tienen 12 años de relación amorosa | (Instagram: @odalysrp)

Como era de esperarse, la publicación también se llenó de comentarios de usuarios felicitando a Odalys Ramírez y expresando admiración hacia la bella relación que mantiene con Pato Borghetti.

“¡Qué bonito! Felicidades a Oda”, “Qué lindo eres, mi patito. Qué su amor perdure”, “Odalys se hizo la difícil, pero ve 12 años, 3 hijos, 2 perros y muchas aventuras” fueron algunas impresiones.