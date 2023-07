¿Clara Chía ya dejó de amar a Gerard Piqué?, usuarios aseguran tener pruebas que confirmarían esto

Clara Chía y Gerard Piqué han sabido llevar todos los comentarios y críticas por parte de los espectadores y seguidores de Shakira. El exfutbolista que hizo parte del equipo de futbol Barcelona, ha sido tendencia los últimos meses en todo el mundo, pues se revelaron las diversas infidelidades que le hizo a Shakira. Lo cierto es que es al lado de la catalana Clara Chía con quien está tratando de tratando de rehacer su vida, pero el amor ya no sería el mismo.

Piqué, padre de Sasha y Milán, ha aparecido en las últimas noticias junto a sus hijos y cómo disfrutaron el tiempo juntos en una matrimonio de un socio, en donde había confirmado ir con Clara Chía, pero finalmente solo se fue con sus padres y sus dos hijos, dejando al lado a su novia.

Pero es no es todo, de hecho, usuarios aseguran que el amor ya no es el mismo y eso se nota porque sus demostraciones de amor públicas ya no son las mismas. Además de eso, el español Piqué fue centro de críticas al ser criticado por su manera de vestir, pues apareció en las pantallas de un estadio y se burlaron de él por manera en la que iba vestido.

Lo graciosos es que dicen que Clara es quien lo ayuda a vestirse dándole un físico más juvenil, pero resultó ser solo otro aspecto de burla para muchos.

Por ahora, se sabe que la pareja está viviendo en el mismo techo y que están tratando de ser prevenidos con sus apariciones en público, luego de la demanda fallida a periodista español.