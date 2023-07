Leticia Calderón debutó como protagonista en ‘La indomable’: así se veía en la novela a sus 18

Con cuatro décadas de exitosa trayectoria artística a sus espaldas, Leticia Calderón está consagrada como una las actrices mexicanas más famosas, queridas y respetadas en toda Latinoamérica.

Sin embargo, antes de convertirse en una gran estrella internacional por su trabajo en telenovelas como Esmeralda, Calderón fue una joven aspirante a histrionisa como muchas en los años 80.

La famosa comenzó a materializar su sueño de actuar con su debut en la pantalla chica en Amalia Batista en 1983. En ese entonces, Leticia tenía 14 años y mostró tenerlo todo para triunfar.

Desde entonces, gracias a su belleza, talento y entrega, estuvo imparable trabajando en una producción tras otra hasta que alcanzó lo que toda actriz quiere: su primer papel protagónico.

El look de Leticia Calderón cuando debutó como protagonista de novelas

En 1987, tan solo cuatro años después de haber iniciado su carrera, una jovencísima Leticia Calderón se ganó la oportunidad de estrenarse como protagonista de telenovelas en La indomable junto a Arturo Peniche.

En el melodrama, producido por Julissa para Televisa, la entusiasmada estrella de entonces 18 años de edad brilló con todo su fulgor con una impecable interpretación de María Fernanda Villalpando.

Al inicio de la trama, la protagonista es una joven hermosa, adinerada y soberbia que lleva una vida llena de comodidades en la hacienda de su papá y un noviazgo ideal con Gerardo San Lucas.

No obstante, su mundo se desmorona al descubrir que su novio la engaña y decide termina su relación. En medio de esta decepción amorosa, María conoce al noble ingeniero Miguel Echánove.

El humilde hombre queda cautivado por su belleza y personalidad a primera vista, pero ella lo rechaza como pretendiente hasta que se decide a usarlo y casarse con él para vengarse de su ex.

Miguel queda destrozado al enterarse de la verdad y se aleja de ella. Entonces, Villalpando descubre que realmente tiene sentimientos por él y cometió un grave error al lastimarlo de esa forma.

¿A que le recuerda esta foto?

1987- Leticia Calderón realizaba su primer protagónico en La indomable, a los 19 años. pic.twitter.com/sYVmc5e7 — GenioShow (@GenioShow) October 18, 2012

A partir de entonces, ella buscará probarle que está arrepentida y lo ama, pero el camino a la reconciliación será difícil. En especial, porque los enemigos de su relación intentarán separarlos.

En los fotogramas disponibles de La indomable, Leticia Calderón aparece derrochando su incuestionable belleza en plena flor de la juventud y también dejándolo todo en cada una de sus escenas.

De hecho, gracias a su magistral actuación en esta historia, la luminaria se ganó el premio TVyNovelas a la mejor actriz joven y su carrera en el mundo del espectáculo mexicano despuntó de forma meteórica.

No obstante, a pesar de lo importante que es esta producción en su carrera, Calderón no guarda los mejores recuerdos de su rodaje. Al contrario, la pasó tan mal que intentó renunciar varias veces.

¿La razón? Las exigencias y malos tratos de la directora de la ficción, Beatriz Sheridan

“Me tocó una directora muy fuerte… Muy exigente, un tanto déspota al principio, y que nada más me ofendía”, contó en Historias Engarzadas. “Nada le parecía bien. Entonces, yo lloraba mucho…”.

“Recuerdo que dos veces agarré mi maleta y dije: ‘A la fregada, yo ya no quiero nada de esto porque no estoy dispuesta a que me estén regañando, a que me estén gritando, a que me estén haciendo llorar y a que me estén humillando”, reveló.

Sin embargo, desistió de sus impulsos y siguió adelante con la producción a pesar de su disgusto. Afortunadamente, el drama fue todo un éxito y luego pudo encontrarse con actores que la apoyaron.

Ahora, más de tres décadas después, Leticia Calderón tiene 55 años de edad recién cumplidos y es una de las figuras más importantes de la televisión mexicana, en donde sigue dando cátedra actoral.

Su último papel fue el de Nora Huizar en Madre de alquiler (2023), una serie de Netflix en donde fascinó una vez más a la audiencia que no puede esperar verla en otro gran proyecto en streaming.