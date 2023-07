Thalía desmiente rumores de ruptura: felicita a su esposo pero no engaña a los fans

En febrero se desataron rumores de que Thalía estaba atravesando por una supuesta crisis matrimonial con Tommy Mottola, con quien llevan más de veinte años casada. La causa de la crisis habría sido una infidelidad por parte del productor con la cantante peruana Leslie Shaw.

Mientras que amigos cercanos a la pareja como Lili Estefan alegaron que todo fue mentira, una ex trabajadora doméstica aseguró que ellos “no han dormido juntos” desde hace años. “Tommy Mottola tiene un baño regular, una cama regular, Thalia duerme sola... Thalia no duerme con su marido, nunca lo ha hecho”, indicó el conductor Javier Ceriani, basándose en información de la ex empleada.

Thalía La cantante atravesó por una presunta crisis matrimonial

Por su parte, ni Tommy ni Thalía salieron a confirmar o desmentir los rumores sin embargo, una reciente publicación sería la prueba definitiva de que no están en crisis.

La cantante recurrió a sus redes sociales para enviarle un amoroso mensaje de cumpleaños a su esposo, quien llegó a los 75. Thalía acompañó sus palabras con un video en el que aparecen abrazándose.

Thalía Así felicitó Thalía a su esposo (Instagram)

“Feliz cumpleaños a mi hermoso esposo @tommymottola te mereces todas las bendiciones, toda la felicidad, todo el amor de este mundo. Dios te bendiga mi amor. Eres una verdadera inspiración, un padre increíble, un compañero increíble y un genio incomparable. Que este año esté lleno de buena salud, sonrisas, abrazos y amor en el nombre de Jesús ¡Te amo mi amor! ¡Feliz cumpleaños al más hermoso!”, se lee.

“Eres el amor en la luz de mi vida cada día brillas, Brillante te amo por siempre y para siempre mi hermoso ángel @thalia”, le respondió el productor.

Tommy Mottola El productor respondió al amoroso mensaje de Thalía (Instagram)

“Feliz cumpleaños tomi!!!!!! No tengo que decirte lo mucho que TE AMOOOOOOO!!! ¡Eres increíble! Pero déjame decirte de nuevo TE AMO HASTA LA LUNA Y DE VUELTA!!!!”, le escribió Lili Estefan. Otros seguidores también llenaron de halagos la publicación.

Eso sí, en redes sociales, donde también circuló la felicitación de la cantante, los fans no creyeron en “su amor” y los señalaron de “falsos”.

Internautas aseguran que Thalía miente

“En la farándula todo es interés”; “creera que abraza a un cajero jaja”; “Ni quien les crea el amor”; “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”; “Si fuera amor de verdad no estarían forzando a demostrarle a todos que siguen juntos”; “Yo también lo amaría si fuera mi esposo $$$$$”, se lee.

En lo que el escándalo se aclara, fans de Thalía le han recordado en redes sociales que “merece algo mejor” y que la brecha de edad entre ambos irá pesando cada vez más. El productor ahora tiene 74 años, mientras que la cantante 51 y cabe recordar que ella se casó cuando tenía 29 años y él 51.