Actriz de ‘Zoey 101′ revela que Jonah Hill habría abusado sexualmente de ella

Jonah Hill, actor de Hollywood de 39 años, está en el centro del foco mundial después de que realizaran serios señalamientos sobre él. Alexa Nikolas, actriz recordada por su papel en ‘Zoey 101′, dice haber sido víctima de abuso sexual de parte del protagonista de ‘Don’t Look Up’.

De acuerdo con un informe que publica el sitio Milenio, los eventos ocurrieron en el 2008, cuando Alexa tenía apenas 16 años y Jonah Hill ya tenía 25. Relató en sus redes sociales que después de haber asistido por mucho tiempo a terapia, es que ahora puede soltar esa situación que atormentaba sus pensamientos.

Alexa Nikolas relata cómo sucedieron los hechos mientras ella saltaba a la fama por su participación con las producciones de Nickelodeon. Cuenta que asistió a una fiesta en la casa de otro actor, en la que describe que había varias actrices menores de edad y los “patéticos depredadores” buscaban atacar a las adolescentes.

“Los depredadores nos estaban alimentando a los menores con un montón de alcohol”, dijo Zoey, ahora de 31 años. “Jonah Hill parecía tener los ojos puestos en mí porque en un momento dado quise un cigarro y me dijo que tenía uno en su coche ‘justo afuera’. No me pareció un gran esfuerzo, así que confié en él. Salí y tomó los cigarros de su asiento delantero”, añadió.

Cuando iban regreso a la casa, después de buscar los cigarros, ella le pedía uno y el actor, por ese entonces de 25 años, no le respondía. Entonces, cuando llegaron a la puerta “me azotó contra la puerta y me metió la lengua hasta la garganta. Estaba tan horrorizada que lo empujé y corrí dentro”, finalizó.