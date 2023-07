Marcela Posada muestra su cambio en bikini: dicen que debería ser modelo en ‘Betty, la fea 3′

La actriz Marcela Posada no podría estar más contenta con el cambio físico que ha alcanzado tras meses trabajando sin parar con el fin de convertirse en una mejor versión de ella misma.

La intérprete de Sandra Patiño en Yo soy Betty, la fea ha bajado más de 10 kilos siguiendo una rutina de ejercicios, un nuevo plan de alimentación y tomando un suplemento alimenticio.

Ahora, la estrella de 52 años está feliz y más a gusto que nunca con su cuerpo y lo demuestra orgullosa no solo con su sonrisa, sino también con las imágenes que sube a sus redes sociales.

De hecho, hace tan solo unas horas este martes 11 de julio, la famosa causó furor al publicar un video en donde aparece presumiendo su silueta en un bikini azul desde todos los ángulos.

“¡Cree en ti y trabaja todos los días para estar feliz!”, escribió junto al clip grabado en su casa para mostrarle a sus más 430 mil seguidores lo estupenda que luce en este momento de su vida.

Marcela Posada está muy contenta con su nueva silueta | (Instagram: @marcelaposada10)

Marcela Posada presume su figura en bikini y le llueven halagos

El post de inmediato se llenó de elogios hacia Posada. Tanto fans como colegas alabaron su figura, aplaudieron su disciplina y también que se mostrara tal cual es, sin esconder sus rollitos y celulitis.

“ ¡Wow! Para la nueva temporada de Betty, tendrás que estar entre las modelos de Ecomoda ”, comentó un usuario, haciendo referencia a la presunta participación de Posada en Betty, la fea 3.

“Si eras hermosamente divina, ahora eres espectacularmente preciosa”, añadió otro. Mientras, un tercero dijo: “Hermosísima. ¡Gran trabajo! ¿Qué mejor que sentirnos bien con nuestro cuerpo?”.

“Preciosa antes y después”, “ Lo más importante es que se te ve una sonrisa que ilumina todo” , “¡Ahora sí me motivé!” y “Belleza real. Lo mejor está por dentro” son otras de las impresiones.

No obstante, no todos fueron halagos. Los haters de la red social no tardaron en criticar a la actriz y sugerir que había logrado su transformación con procedimientos quirúrgicos y no de forma natural.

“¿Nombre del cirujano?”, preguntó un cibernauta. “Es reobvio que es cirugía, no sé cuál es el mérito de eso”, apuntó otro usuario. “El abdomen tiene lipo. Se renota”, comentó un tercero.

Por supuesto, los fanáticos de Marcela Posada no dudaron en salir a defenderla y llamaron “envidiosos” a quienes comentaron negativamente sobre el cuerpo de la eterna “jirafa solterona”.

“A leguas se ve que no es cirugía y se ve muy bien”, “Envidia le llaman a eso” y “Hay un poco de comentario en tu envidia” fueron algunas respuestas que recibieron los detractores.