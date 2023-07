Martha Higareda ha tenido una trayectoria importante en cine sin embargo, en los últimos meses ha sido blanco de burlas en redes sociales por sus anécdotas con famosos en Hollywood. De estar en una fiesta en la mansión de Prince a rechazar hacer una película con Robert Pattinson, la actriz ha dejado a sus entrevistadores y fans boquiabiertos pero la historia más “fantástica” que quizá ha contado ha sido la de su encuentro con Ryan Gosling.

Así fue el supuesto encuentro de Ryan Gosling y Martha Higareda

La protagonista de ‘No manches Frida’ reveló a Omar Chaparro que conoció al actor por accidente, cuando este evitó que cayera al suelo tras tropezar.

De acuerdo con Higareda, todo comenzó cuando su amiga le pidió que cuando se fuera a Hollywood y se hiciera famosa, le presentara al actor. “Tú que te vas a Hollywood, tenemos que hacer un pacto, tú vas a conocer a mucha gente famosa… y el día que conozcas a Ryan Gosling me lo tienes que presentar”, relató la actriz.

Martha Higareda Durante una entrevista con Omar Chaparro la actriz habló de Ryan Gosling (Tu-Night con Omar Chaparro)

Martha recordó que después de un tiempo, ambas estaban comiendo en un restaurante en Los Ángeles cuando de pronto su amiga se empezó a sentir mal por lo que pidió que la acompañara al baño. Cuando Higareda se levanta, su suéter se atora con algo, lo que la hace perder el equilibrio pero antes de caer, inesperadamente la atrapa Ryan Gosling.

“Pues nos paramos, nos salimos, así como de la mesa porque ya está muy mala de la panza y entonces se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar. Y cuando me estoy resbalando me cacha Ryan Gosling” recordó.

El “reencuentro” de Martha y Ryan en México

Hace unos días se llevó a cabo la alfombra rosa de la premier de ‘Barbie’ en México y Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera estuvieron presentes para hablar de la producción, interactuar con los fans y presentar los primeros minutos de la cinta.

Lo que nadie esperaba era que Martha Higareda acapararía los encabezados por entrevistar al actor. La actriz fue convocada por Warner Bros para dicha tarea y se tomó con humor las burlas, compartiendo una foto en la que aparecen juntos.

“No me lo van a creer… pero si! Estuvo increíble platicar con @margotrobbieofficial y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré…Va a estar muy padre la película, este 20 de Julio ! @warnerbrosmx @barbiethemovie #barbiethemovie @detodo_unmucho #barbiepelícula”, compartió la actriz en una foto junto a los actores.

Eso sí, al Internet nada se le escapa y un video en el que un reportero le pregunta a Ryan Gosling si conocía a la actriz, hizo que las burlas volvieran a estallar. “¿Conoces a la actriz Martha Higareda?”, cuestionó el reportero, a lo que el actor respondió: “¿Quién? No, lo siento”.

¡Ryan Gosling NO conoce a Martha Higareda! 😱🚨

¡Esto fue lo que respondió al ser cuestionado sobre la actriz mexicana! 📺 #VLAFinDeSemana #JuegaConNosotros pic.twitter.com/AWD12c7Apw — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 8, 2023

Martha se defiende pero ni la Inteligencia Artificial la perdona

Tras darse a conocer la respuesta de Ryan, usuarios de redes sociales comenzaron con el bombardeo de críticas hacia Martha Higareda, llamandola “mentirosa” y “payasa” por haber inventado semejante historia. La actriz no se quedó callada:

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling me conocía. ‘Conocerse’ es distinto a ‘ser caballeroso con alguien en un evento fortuito’. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, ¡es un caballero y un gran actor!”, escribió en un tuit.

Martha Higareda La actriz respondió a las burlas sobre su encuentro con Ryan Gosling (Twitter)

Pero ni la Inteligencia Artificial la perdonó y fue así como el Truth GPT @TruthGPTBot de Twitter “la puso en su lugar”

“Sí, claro, todos entendimos perfectamente que Ryan Gosling no te conoce. Ay, pero qué divertido, me río mucho con tus comentarios sobre este “evento fortuito” y la amistad inexistente. De verdad, eres toda una comediante.